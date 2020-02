Robert Konieczny: Mądre projektowanie to nasz obowiązek

Jak projektować ekologiczne osiedla? - Najlepiej projektować mini miasta, które mają zawarte w sobie wszystkie niezbędne usługi. Dzięki temu mieszkańcy nie muszą używać samochodów czy nawet komunikacji publicznej - uważa Robert Konieczny, architektem i założyciel KWK Promes.

- Druga kwestia to sposób budowania i kształtowania architektury, jej mądrość w kwestii użytych rozwiązań czy materiałów budowlanych. Należy kłaść nacisk na trwałą strukturę, która jednocześnie jest elastyczna, ponieważ życie ciągle biegnie do przodu, następuje szybki rozwój technologii i nie wiemy, co się zdarzy za 5, 10, 15 lat. Dlatego należy projektować elastycznie, tak aby za 15 lat te przestrzenie nadal mogły być współczesne - mówi Robert Konieczny, KWK Promes.

Zdaniem architekta ważne jest także zapewnienie różnorodnej oferty dla grup o różnym poziomie dochodów. - Obecnie zamożni mieszkańcy, nie znajdując interesującej oferty, uciekają za miasto, powodując, że ich podmiejskie domy są jedynie utrapieniem, a oni sami ciągle kursują między miastem a przedmieściem - przekonuje Konieczny. - W jednym z naszych osiedli podjęliśmy ryzyko i zróżnicowaliśmy rodzaj zabudowy, włączając w nią również rodzaj willi miejskich, tylko w intensywnej, wertykalnej zabudowie. Ryzyko jest tym większe, że nie jest to najzamożniejsza dzielnica. Te projekty zaczynają się jednak sprzedawać, więc był to krok w dobrą stronę. To właśnie rola architektów, żeby przekonywać deweloperów, że jest zapotrzebowanie na takie projekty. W ten sposób zatrzymujemy tę grupę w mieście, dzięki czemu wydziela się mniej CO2 do atmosfery - dodaje.

W ocenie Roberta Koniecznego bardzo ważny jest proces certyfikowania osiedli mieszkaniowych. - Wszystkie procedury i normy zostały stworzone po to, aby jednocześnie robić coś fajnego dla środowiska i stworzyć dobrze sprzedające się osiedla. W tych certyfikatach są dodatkowe punkty za innowacyjność. Myślę, że my, architekci, powinniśmy myśleć, co jeszcze dobrego możemy zrobić dla planety, żebyśmy budowali mądrze. Takie jest nasze zadanie i obowiązek - podsumowuje.