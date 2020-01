Łódź z ambitnymi projektami rewitalizacyjnymi na 2020 rok

W 2020 r., w ramach łódzkiej rewitalizacji zostanie wyremontowanych 30 kamienic. W Śródmieściu do użytkowania zostanie oddanych 25, a na Księżym Młynie 5 kamienic. Do mieszkańców trafi 250 lokali mieszkalnych.

Autor: housemarket.pl 02 stycznia 2020 13:38

Proces rewitalizacji obejmuje nie tylko remonty kamienic, to również nadanie nowych funkcji przestrzeni wokół budynków. Obok rewitalizowanych kamienic powstają przyjazne mieszkańcom tereny zielone i skwery oraz atrakcyjne i bezpieczne place zabaw dla dzieci.

- Dziś mówimy o planach rewitalizacji na 2020 rok w miejscu nieprzypadkowym, przy ulicy Włókienniczej. W tej scenografii kręciła teledysk do utworu „Lipstick On The Glass'' Kora i MAANAM. Ponad tydzień spędziła tu ekipa producencka obrazu „Miasto 44”, a kilka lat temu Agnieszka Holland nagrywała w tym miejscu sceny do filmu „W ciemności”. Już teraz ulica Włókiennicza staje się wizytówką nie tylko samego procesu rewitalizacji, ale wizytówką naszego miasta. W 2020 roku zakończymy tu inwestycje pod numerami 12,14,16 oraz 4,6,8 - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

- Budynki zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Kamienice uzyskają dostęp do sieci światłowodowej. Wśród oddanych mieszkań ok - 80 - to mieszkania przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami - dodaje Agnieszka Kowalewska - Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Koszt rewitalizacji 3 kamienic przy ul. Włókienniczej 12, 14, 16 wyniesie 23 mln 851 tys. zł, a kamienic pod numerami 4,6,8 - 22 mln 159 tys. zł.

Jak dodaje prezydent Hanna Zdanowska, w ramach rewitalizacji Księżego Młyna w 2020 r. zostanie oddanych do użytkowania 5 kamienic mieszkalnych. Dzięki realizacji szeregu inwestycji okolica stanie się miejscem, w którym chętnie będą przebywać mieszkańcy, a także turyści. W sumie na Księżym młynie gruntownie wyremontowanych i kompleksowo przebudowanych zostanie 29 budynków, w tym budynki wielorodzinne przy ulicach: Księży Młyn, Przędzalniana, Tymienieckiego czy Fabryczna.

W 2020 r. dodatkowo w ramach rewitalizacji zostaną wyremontowane kamienice m.in. przy ulicach: Wschodniej, Tuwima, Piotrkowskiej, Kilińskiego, Jaracza. Już w połowie 2020 roku w remontowanej kamienicy przy ulicy Narutowicza 12 oddanych zostanie do użytku 11 komfortowych lokali mieszkalnych, 2 mieszkania dla osób wychodzących z pieczy zastępczej oraz 6 lokali użytkowych.