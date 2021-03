Béranger Dumont, BPI Real Estate Poland: Nie boimy się trudnych projektów

Béranger Dumont, dyrektor generalny BPI Real Estate Poland, opowiada o dostępności działek pod projekty mieszkaniowe, planach na mikroapartamenty oraz wprowadzaniu nowych projektów w czasach pandemii.

Autor: Housemarket.pl 23 marca 2021 16:11



Planują Państwo wprowadzić w najbliższych latach kolejne 2 tys. mieszkań. Jak wygląda dostępność gruntów pod nowe projekty mieszkaniowe? Gdzie, z rynków na których są Państwo obecni, najłatwiej a gdzie najtrudniej znaleźć odpowiednie działki?

Nie można jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo każdy z rynków jest inny. Nasza strategia przede wszystkim oparta jest na atrakcyjnych lokalizacjach. A ich dostępność, szczególnie w niezagospodarowanej formie i centralnym położeniu jest ograniczona. Jest jednak spora dostępność doskonałych gruntów poprzemysłowych lub z istniejącymi zabudowaniami, na których można zrealizować ciekawe i nowoczesne projekty. Niejednokrotnie i niezależnie od miasta, są to trudne realizacje. My jednak nie boimy się takich wyzwań, co widać też po portfolio naszych projektów. Zgodnie z motto naszej spółki stawiamy na aktywne kształtowanie nowoczesnych przestrzeni miejskich, czego doskonałymi przykładami są chociażby Bulwary Książęce we Wrocławiu czy warszawskie inwestycje na Woli – Wola Tarasy, Wola Libre i wolaRE.

Ile projektów planują Państwo rozpocząć w 2021 roku?

Naszym celem jest rozpoczęcie kilku inwestycji w bieżącym roku, jednak nie mogę jednoznacznie określić liczby projektów, które wystartują. Obecna sytuacja rynkowa spowodowana pandemią COVID-19 nie sprzyja szybkiej realizacji zamierzeń. Dokładnie rzecz ujmując wszelkie formalności i kwestie proceduralne najzwyczajniej w świecie są wydłużone, co jest dla nas zrozumiałe. Chcemy prowadzić nasz biznes i realizować projekty zgodnie z planem, jednak bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych jest dla nas wartością nadrzędną.

Obecnie mamy silny trend związany z PRS. Czy rozważają Państwo współpracę z inwestorem instytucjonalnym lub rozpoczęcie własnych inwestycji w mieszkania na wynajem?



Pracujemy obecnie nad kilkoma inwestycjami BPI Real Estate Poland w tych miastach w Polsce, w których już jesteśmy obecni. Jedną z nich jest projekt wchodzący w nowy dla nas obszar projektów komercyjnych, czy mikroapartamentów. Produkt ten jest tworzony krok po kroku i jesteśmy bardzo podekscytowani jego koncepcją. Liczę, że już niebawem będę mógł się z Państwem podzielić większą ilością informacji na ten temat.