Dariusz Grzeszczak, Erbud o prefabrykacji: Interesuje nas rynek dużego inwestora

Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u, opowiada o planach związanych z prefabrykacją.

Autor: Housemarket.pl 17 marca 2021 11:17

Kiedy planują Państwo produkcję budynków modułowych?

Pierwsza linia produkcyjna powinna ruszyć w połowie 2022 roku. W kolejnych krokach chcemy dostawić jeszcze dwie linie. Inwestycja, zgodnie z obecnym planem, zakończy się w 2028 roku, kiedy wszystkie 3 linie osiągną pełną moc produkcyjną.

Czy produkcja ruszy we własnym obiekcie czy planują Państwo kupno gotowego obiektu?

Mamy już wytypowaną działkę w Polsce, częściowo zabudowaną, którą dość łatwo będzie dostosować do naszych potrzeb i z biegiem inwestycji zabudowywać. Jest ona bardzo dobrze skomunikowana i daje duże możliwości co do planowanej infrastruktury.

Planują Państwo koncentrować się na rynkach zagranicznych, zwłaszcza niemieckich. Czy uważa Pan, że polscy klienci też będą zainteresowani?

W pierwszym etapie skupimy się całkowicie na rynku niemieckim, później na innych rynkach europejskich – wszędzie tam, gdzie budownictwo modułowe z drewna jest bardzo popularne, a rynek ten rośnie dynamicznie. Wynika to również z silnej pozycji, jaką mamy za Odrą i wysokiej świadomości ekologicznej, jaką mają tam społeczeństwo i decydenci. Nie wykluczamy oczywiście Polski – jeśli tylko pojawi się u nas rynek na tego typu prefabrykaty.

Czy oferta domów modułowych będzie skierowana do klientów indywidualnych czy deweloperów?

Zacznijmy od tego, że w ogóle nie będziemy produkować modułów do zabudowy jednorodzinnej. Nie interesują nas małe domki, interesuje nas rynek dużego inwestora – publicznego i komercyjnego. Będziemy mieć jedną z najnowocześniejszych fabryk w Europie, która pozwoli produkować moduły do wielkopowierzchniowych budynków użyteczności publicznej, biurowców czy budynków wielolokalowych, w tym także wysokościowców – a to widoczny trend, na berlińskim Kreuzbergu powstaje 98-metrowiec, w Hamburgu w HafenCity wieżowiec 65-metrowy. Oba z drewna.

Na polskim rynku działa już kilka spółek specjalizujących się w produkcji domów modułowych. Czym planują się Państwo wyróżnić na rynku?

Przede wszystkim mamy zupełnie innym model biznesowy, o czym mówiłem wyżej. Na rynku niemieckim, który wart jest ok. 3,7 mld euro rocznie, jest oczywiście konkurencja i w tym segmencie. My jednakże będziemy mieć te przewagę, że przy takiej samej lub nawet lepszej jakości, będziemy generować niższe koszty, produkując w Polsce. To pozwoli nam zaoferować niższe ceny.

Do jakich jeszcze funkcje, będzie można wykorzystywać moduły?

Można w ten sposób budować szkoły, akademiki, biurowce – właściwie nie ma tu ograniczeń. Co więcej można z nich będzie np. budować obiekty sportowe czy wioski olimpijskie, które po tym, jak spełnią swoją funkcję będzie można przewieźć w inne miejsce, a nawet przeprojektować i użyć w zupełnie innym celu.

80-100 mln zł planuje wydać Erbud na wdrożenie produkcji budownictwa modułowego w najbliższych 3 latach.