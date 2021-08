Cordia na rynku Catalyst. „Chcemy, aby Polska była jednym z wiodących rynków w grupie”

29 lipca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się uroczysty debiut obligacji dewelopera Cordia Polska na rynku Catalyst. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele GPW oraz członkowie zarządu spółki, którzy opowiedzieli o planach rozwoju firmy na polskim rynku.

Emisja papierów Cordia Polska była pierwszą w historii firmy i miała charakter niepubliczny. W jej ramach deweloper uplasował 68,8 tys. obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Ich łączna wartość to 68,8 mln zł. Termin zapadalności obligacji to trzy lata, a oprocentowanie to WIBOR 6M plus 4,25 pkt. proc. marży w skali roku.

- Niezmiernie cieszy nas sukces emisji obligacji w Polsce. W Budapeszcie, skąd Cordia pochodzi, jesteśmy jednym z największych emitentów obligacji korporacyjnych, jednak teraz, kiedy w Polsce sprzedajemy już niemal tyle mieszkań co na Węgrzech, chcielibyśmy umocnić się także na lokalnym rynku kapitałowym. Jest on kilkukrotnie większy niż węgierski i to z niego zamierzamy w przyszłości finansować swoją działalność nad Wisłą - mówił Péter Bódis, członek zarządu i dyrektor finansowy Cordia International i wiceprezes Cordia Polska, w swoim wystąpieniu podczas uroczystości.

Cordia jest 11. debiutantem na rynku Catalyst w 2021 r. Emisja w Polsce ma związek z długoterminową strategią Grupy Cordia, w której rynek polski zajmuje bardzo ważne miejsce. W ubiegłym roku firma została właścicielem Polnordu – spółki dysponującej największym w kraju bankiem ziemi – który w połączeniu z pozyskanymi właśnie funduszami na rozwój pozwoli jej na istotne zwiększenie skali operacji.

- Nasz debiut to dopiero początek. Chcemy, żeby pod względem skali operacji Polska była jednym z wiodących rynków w Grupie Cordia. Będziemy te plany realizować konsekwentnie, ale też z rozwagą. Wierzę, że mamy wystarczająco dużo doświadczenia w grupie, żeby to się udało i żebyśmy mogli nawiązać współpracę jeszcze z wieloma inwestorami na polskim rynku - mówił podczas wydarzenia Tomasz Łapiński, wiceprezes zarządu Cordia Polska i dyrektor ds. rozwoju.

Uroczystość miała miejsce w Sali Notowań w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Goście wznieśli symboliczny toast zaś po części oficjalnej mieli okazję swobodnie porozmawiać przy poczęstunku.

- Debiut na rynku Catalyst to dla nas moment wyjątkowy. Z jednej strony świętujemy dziś ukoronowanie dotychczasowej działalności spółki, a z drugiej – otwarcie zupełnie nowego, jeszcze bardziej interesującego rozdziału. Cieszymy się, że mogliśmy się dziś spotkać w tak przyjemnych okolicznościach i świętować nowe możliwości rozwoju - podsumował spotkanie Michał Melaniuk, dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi.