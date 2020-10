Do końca roku nie spodziewamy się rewolucji na rynku deweloperskim

Czy mikroapartamenty mają szansę być przyszłością rynku nieruchomości?

Rynek mikroapartamentów w Polce można uznać za stosunkowo młody i na pewno perspektywiczny. Obecna dynamika pozwala twierdzić, że będzie rozwijał się szybko. Mikroapartamenty są bowiem stałą lokatą kapitału. Oczywiście, można szukać zysku na giełdzie, można inwestować w fundusze inwestycyjne lub złoto. Każda z wymienionych form wymaga jednak wiedzy, poświęcenia czasu na śledzenie rynkowych trendów i sytuacji. W większości wiąże się również z ryzykiem straty zainwestowanych środków. Można dużo zarobić, ale i dużo stracić. Natomiast rynek mikroapartamentów jest bezpieczną alternatywą. Inwestycja w apartamenty inwestycyjne nie wymaga tak wiele czasu i doświadczenia. Wystarczy poruszać się według kilku zasad i można bezpiecznie ulokować swój kapitał.



Aktualne duże zainteresowanie inwestorów jest skorelowane z zapotrzebowaniem na lokale zgłaszanym przez najemców. Analitycy spodziewają się, w perspektywie średnioterminowej, utrzymania silnego popytu ze strony najemców. Co ważne zainwestować mogą zarówno doświadczeni, jak i początkujący inwestorzy. Produkt jest elastyczny i wygodny, a próg wejścia jest niski (w Legnickiej 60C od 212 000 zł netto za lokal wykończony pod klucz). Co więcej, produkt jest bezobsługowy, jeżeli inwestor zdecyduje się na współpracę z naszym operatorem. Na każdym etapie zakupu i załatwiania formalności inwestorzy mogą skorzystać z darmowego wsparcia naszych doradców kredytowych i podatkowych. Każdy z lokali posiada oddzielną księgę wieczystą.



Co planuje grupa BY MADE po ukończeniu swojej pierwszej inwestycji w Polsce?



Na razie koncentrujemy się na budowie naszego premierowego budynku – Legnicka 60C we Wrocławiu – w którym przygotowujemy 129 mikroapartamentów inwestycyjnych. Będą wykończone pod klucz, tak aby inwestorzy dostali produkt jak najbardziej bezobsługowy. Budowę Legnickiej 60C planujemy zakończyć w przyszłym roku. Chcemy również poszerzyć portfel produktów.