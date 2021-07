Krzysztof Gaczorek, KG Group: Kraków to dla nas naturalny rynek

Krzysztof Gaczorek, prezes zarządu KG Group, o nowych projektach firmy, tworzeniu osiedli przy obiektach handlowych oraz dostepności gruntów.

Autor: Housemarket.pl 01 lipca 2021 20:39

Niedawno informowali Państwo o nowym projekcie w aglomeracji warszawskiej – Osiedlu Sfera w Dawidach Bankowych, które powstanie w pobliżu inwestycji handlowej KG Group. W sumie planują Państwo jeszcze sześć parków handlowych Atut. Czy przy nich również znajdą się osiedla mieszkaniowe?

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, wykorzystując z jednej strony swoje doświadczenie i wiedzę, a z drugiej – sam potencjał rynkowy planowanej inwestycji. Ofertę handlową Atutów sytuujemy tam, gdzie jest najlepsze dla niej miejsce, po starannej analizie lokalnego potencjału. Nie ograniczamy się jedynie do osiedli mieszkaniowych sygnowanych marką KG Group, każdą lokalizację rozpatrujemy indywidualnie, tak aby zapewnić jej jak najlepszy efekt handlowy.

Zlokalizowanie centrum handlowego w pobliżu budowanych przez nas osiedli nie jest jednak wyjątkiem. Poza Dawidami Bankowymi taka sytuacja mam miejsce już w Krakowie, gdzie w odległości około 200 metrów od naszego Osiedla Piltza od kilku lat funkcjonuje już centrum handlowe Atut Ruczaj, a obecnie budowany jest Atut Ruczaj 2. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w Wieliczce, gdzie Atut będzie funkcjonować w otoczeniu planowanego przez nas osiedla.

Bardzo prawdopodobne, że podobna sytuacja będzie miała miejsce również na innych planowanych przez nas osiedlach. Bardzo cenimy synergię, którą kreuje bliskość obiektu handlowego z osiedlem mieszkaniowym, z czego obie inwestycje czerpią korzyści. Jako holding spółek specjalizujących się w działalności na rynku nieruchomości zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych, już na etapie planowania dostrzegamy potencjał takich lokalizacji.

Jakie inwestycje mieszkaniowe, poza wspomnianym Osiedlem Sfera, zamierzają Państwo niebawem wprowadzić na rynek? Ile mieszkań mają Państwo w ofercie?

Obecnie w budowie mamy sześć inwestycji mieszkaniowych, a wkrótce rozpoczniemy kolejne dwie. W sumie daje to ponad 700 nowych mieszkań. Część inwestycji, jak choćby 6. etap Osiedla Piltza w Krakowie czy 3. etap Osiedla Rycerskiego we Wrocławiu zostanie oddana jeszcze w tym roku. Budowa pozostałych zostanie zakończona w 2022 roku.

Oczywiście cały czas pracujemy nad nowymi projektami i myślę, że wkrótce będziemy mogli poinformować o uruchomieniu nowych inwestycjach mieszkaniowych.

KG Group działa na krakowskim, wrocławskim i warszawskim rynku mieszkaniowym. Które z tych miast jest Państwa zdaniem najbardziej perspektywiczne?

Ze względu na nasze pochodzenie, siedzibę i wieloletnie doświadczenie deweloperskie w Krakowie to właśnie Kraków stanowi dla nas naturalny rynek wyboru. Nie stawiamy go jednak ponad innymi miastami, ponieważ zarówno Warszawa, jak i Wrocław dają interesujące możliwości. Warszawa to oczywiste miejsce rozwoju mieszkalnictwa, a to dzięki stałemu napływowi ludności. Zauważamy trend związany z ożywieniem przedmieść warszawskich w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego. Podąża on za trendami związanymi ze stylem życia, a także za rozwojem podmiejskiej infrastruktury komunikacyjnej. Sytuacja na wrocławskim rynku nieruchomości mieszkaniowych również szybko się rozwija. Migracja zarobkowa i nowe przedsięwzięcia biznesowe powodują wzrost inwestycji budowlanych w największych miastach Polski. Rośnie też standard oferowanych nieruchomości. Podążamy w ślad za nowymi tendencjami – tworząc swoje inwestycje, współpracujemy z wiodącymi firmami w zakresie projektowania i wykonawstwa.

Jak oceniają Państwo dostępność gruntów pod projekty mieszkaniowe?

Rynek gruntów pod zabudowę mieszkaniową jest niezwykle konkurencyjny i nasyca się w dużym tempie. Obszary wielkomiejskie nie tracą na popularności. Jednak na rynku nadal obecne są lokalizacje, których atrakcyjność rośnie wraz ze zmianami w stylu życia Polaków – chociażby peryferie miast. Od wielu lat monitorujemy rynek nieruchomości mieszkaniowych i na bieżąco reagujemy na zmiany. W portfolio mamy zapas gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach, myślimy o ich uruchomieniu w ciągu kilku najbliższych lat. Dzięki temu mamy pewność stałej realizacji ciekawych inwestycji mieszkaniowych sygnowanych marką KG Group.