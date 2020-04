Michał Sapota: Jeżeli banki zachowają spokój i rozsądek, rynek mieszkań sobie poradzi

Z perspektywy branży nieruchomości ważne jest, aby banki nie zmieniały polityki w zakresie udzielania kredytów hipotecznych. Jeżeli banki się zamkną na udzielanie hipotek, bądź obniżą limity udzielania kredytów to może mieć potężne reperkusje - powiedział Michał Sapota, prezes HRE Investments.

Autor: housemarket.pl 09 kwietnia 2020 14:40

- Jeżeli banki zachowają spokój i rozsądek to branża sobie poradzi. Transakcji zawieramy mniej niż przed całym zamieszaniem, jednak nadal widzimy duże zainteresowanie ze strony klientów. Ich spora część woli odłożyć decyzję o zakupie mieszkania na późniejszy okres. Mamy do czynienia z pewną niepewnością co do dalszego rozwoju sytuacji - powiedział Michał Sapota.

Dodał, że indywidualny popyt inwestycyjny nie zmaleje, a wręcz może nawet się zwiększyć. NBP obniżył ostatnio stopy procentowe, co oznacza, że spadną dochody z depozytów i z inwestycji w obligacje rządowe. Mamy również wysoką inflację. Nawet jeśli dochody z najmu przestaną być łatwe i równie wysokie to nieruchomości mogą być dobra alternatywą dla osób, które będą chciały uchronić swoje oszczędności, w długim terminie.

HRE Investements, podobnie jak duża część firm deweloperskich, dobrze radzi sobie z sytuacją i kontynuuje dalszą działalność, mimo że warunki do prowadzenia biznesu są dziś utrudnione.

- Utrzymaliśmy rytm budów. Działania po części przenieśliśmy do strefy online. Wprowadziliśmy możliwość zdalnego podpisywania umów rezerwacyjnych - wyjaśnia Michał Sapota.