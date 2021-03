Monika Golec, Budnex: Gdy rozpoczynamy inwestowanie w danym mieście, planujemy je kontynuować przez wiele lat

Monika Golec, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży firmy Budnex opowiada o nowych projektach i strategii inwestycyjnej.

Autor: Housemarket.pl 26 marca 2021 15:01

Budnex realizuje 10 inwestycji w Gorzowie, Poznaniu, Zielonej Górze i Szczecinie oraz nad morzem.

Gdy rozpoczynamy inwestowanie w danym mieście, planujemy je kontynuować przez wiele lat - mówi Monika Golec - To ogromny kapitał ludzki, który wciąż rozwijamy.

Za Państwem pracowity początek roku. Poinformowali Państwo o 3 nowych inwestycjach. Skąd decyzja, aby wprowadzić na rynek tyle nowych projektów?

Początek roku rzeczywiście jest pracowity ale to nie koniec nowych projektów. Tylko w województwie zachodniopomorskim wprowadziliśmy do sprzedaży dwie inwestycje i zapowiedzieliśmy kolejną jaką jest Sedina Apartamenty. Budnex realizuje równolegle projekty w trzech województwach. Aktualnie budujemy w Gorzowie, Poznaniu, Zielonej Górze i Szczecinie. Do tego dochodzą trzy nadmorskie inwestycje. Łącznie w realizacji mamy aktualnie przeszło 2100 mieszkań i apartamentów. Gdy rozpoczynamy inwestowanie w danym mieście, planujemy je kontynuować przez wiele lat. Tworzymy w tym miejscu struktury sprzedażowe i odpowiedzialne za realizację projektów. To ogromny kapitał ludzki, który wciąż rozwijamy. Dlatego kończąc jedną inwestycję w danym mieście, rozpoczynamy realizację kolejnego projektu. Dobrym tego przykładem jest aktualnie Szczecin. W inwestycji przy ul. Lewandowskiego zostało nam ostatnie kilkanaście lokali w sprzedaży, więc uruchamiając sprzedaż Cukrownia Apartamenty udało się nam zapewnić dostęp do nowych mieszkań dla naszych stałych klientów i sprostać sporemu popytowi na mieszkania w Grodzie Gryfa.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czy w tym roku planują Państwo jeszcze kolejne nowe inwestycje lub nowe etapy istniejących projektów?

Mamy za sobą dopiero pierwszy kwartał i to nie koniec z nowymi projektami w tym roku. Pamiętajmy, że wprowadzenie inwestycji do sprzedaży to pewien proces poprzedzony wielomiesięcznymi, a czasem kilkuletnimi przygotowaniami.

Realizujemy aktualnie dziesięć osiedli mieszkaniowych w trzech województwach. Do tego trzy nadmorskie inwestycje. Zawsze tak projektujemy naszą ofertę by wyjść naprzeciw potrzeb mieszkaniowych w danym mieście czy regionie. Wszystko to wpisuje się w długofalową strategię rozwoju firmy Budnex.

Ponadto posiadając tak duży bank gruntów, mamy przygotowaną ofertę nie tylko dla klientów indywidualnych ale również i instytucjonalnych, zainteresowanych zakupem całych inwestycji. Mowa tu o takich miastach jak Szczecin, Gorzów, Poznań czy Zielona Góra. Mamy już za sobą realizację takich projektów w poprzednich latach i aktualnie również prowadzimy rozmowy w tym zakresie.

Wracając do województwa zachodniopomorskiego. Tylko w tym roku planujemy uruchomić sprzedaż dwóch nowych etapów realizowanych już projektów i rozpocząć sprzedaż lokali w Sedina Apartamenty.

Dwa nowe projekty realizowane są w Szczecinie. Czy widzą Państwo duży popyt na nowe mieszkania?



W przeciągu ostatnich sześciu lat w Szczecinie zrealizowaliśmy przeszło 450 mieszkań. Niedawno wprowadzone do sprzedaży Cukrownia Apartamenty, powiększą tą pulę o kolejnych 700 nowych lokali. Szczecin to dość dynamicznie rozwijający się ośrodek pod kątem przyrostu powierzchni mieszkalnej, biurowej i handlowej. Widzimy więc tu spory potencjał.