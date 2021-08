Murapol w drodze na giełdę

30 lipca br. Murapol złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z rozważanym zamiarem przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji i rozpoczęciem notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Autor: housemarket.pl 02 sierpnia 2021 10:22

Murapol planuje dołączyć do grona spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Deweloper realizuje mieszkania w 16 miastach Polski.

W latach 2018-2020 Murapol sprzedał łącznie 8.606 lokali.

Grupa Murapol działa w Polsce od 20 lat. Przez ten czas zrealizował 67 wieloetapowych inwestycji, w ramach których powstało 316 budynków obejmujących łącznie 18,7 tys. lokali.

- Murapol, dzięki jednym z najlepszych wynikom sprzedaży mieszkań w Polsce, plasuje się rokrocznie w czołówce deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju. Nasza zdywersyfikowana geograficznie mapa inwestycji oraz unikatowy model biznesowy zapewniają nam zrównoważony rozwój i wysoką marżowość realizowanych projektów. Zbudowany bank ziemi oraz własne zespoły projektowe i inżynieryjne umożliwiają Murapolowi skuteczną realizację ambitnych planów. Jestem przekonany, że w kolejnych latach będziemy kontynuować umacnianie naszej wiodącej pozycji na polskim rynku deweloperskim - powiedział Nikodem Iskra, prezes Murapolu.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Murapol w ciągu ostatnich trzech lat dokonał fundamentalnych zmian w strukturze finansowania, zastępując uprzednio rozdrobnione źródła finansowania ustrukturyzowanym kredytem konsorcjalnym.

CZYTAJ TEŻ: MURAPOL NA GRUNTOWYCH ZAKUPACH

- Dostosowaliśmy również nasze systemy raportowania finansowego do najwyższych standardów rynkowych. Uważamy, że dołączenie do grona spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wśród których są już liczni przedstawiciele branży deweloperskiej, jest naturalnym krokiem dla firmy o takiej skali działalności jak nasza, a ponadto będzie wspierać jej dalszy dynamiczny rozwój - dodał prezes Nikodem Iskra.

Oferta mieszkaniowa Murapolu plasuje się w szerokim i najbardziej chłonnym segmencie rynku nieruchomości mieszkaniowych, tj. popularnym (affordable) i popularnym premium (affordable premium). Jest ona dostępna praktycznie na terenie całego kraju, ponieważ Murapol jest aktywny w 16 miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, aglomeracja śląska, Poznań oraz Łódź.

Model biznesowy Murapolu jest pionowo zintegrowany – począwszy od pozyskiwania gruntów, przez projektowanie architektoniczne i inżynieryjne, budżetowanie inwestycji, zakupy materiałów budowlanych i generalne wykonawstwo, po działania marketingowe i sprzedażowe. Takie podejście umożliwia obniżenie całkowitych kosztów projektu, co pozwala oferować mieszkania w konkurencyjnej cenie, przy zachowaniu atrakcyjnych marż.

W latach 2018-2020 Murapol sprzedał łącznie 8.606 lokali (na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych) oraz przekazała klientom 8.639 lokali. Przychody ze sprzedaży lokali wzrosły z 603,1 mln zł w 2018 r. do 836,2 mln zł w 2020 r., co oznacza średnioroczny wzrost (CAGR) na poziomie 17,7 proc. W tym samym okresie nastąpił wzrost marży brutto ze sprzedaży ze 139,1 mln zł w 2018 r. do 217,4 mln zł w 2020 r. (CAGR na poziomie 25 proc.).