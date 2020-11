Najem instytucjonalny przyspiesza i zmienia cały sektor

Polski rynek najmu instytucjonalnego sukcesywnie się umacnia i wszystko wskazuje na to, że nawet pandemia nie zahamuje tego trendu. Obecnie największym graczem na rynku jest państwowy Fundusz Mieszkań na Wynajem. Od kilku lat na rynku pojawia się jednak coraz więcej prywatnych graczy i szybko rosną w siłę. Resi4Rent zapowiada nawet 10 tysięcy mieszkań na wynajem do 2025 roku. Więcej na ten temat mówi Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

Możliwość najmu instytucjonalnego sprawiła, że na rynku pojawia się coraz więcej mieszkań, których właścicielami są firmy. Czy to przyszłość na polskim rynku mieszkań na wynajem?

Najem instytucjonalny to nic innego jak wynajem mieszkania nie od osoby prywatnej, a od firmy. Dotyczy to nie tylko formy umowy, ale własności: mieszkania należą do dużej firmy, w Polsce najczęściej do funduszu. Od kilku lat na rynku pojawia się jednak coraz więcej prywatnych podmiotów, które szybko rosną w siłę. Często są to zagraniczni gracze, ponieważ polski rynek nieruchomości jest bardzo atrakcyjną formą inwestowania oferującą wysoką w stosunku do rynków Europy Zachodniej stopę zwrotu. Taka forma najmu jest gwarancją stabilnej umowy o jasnych zapisach, a także posiadania obsługi technicznej i wsparcia opiekuna mieszkańca.

Resi4Rent jest obecnie największą, prywatną instytucjonalną firmą oferującą mieszkania na wynajem w Polsce. Czy najem instytucjonalny zyskuje na popularności?

Do przewag naszej firmy nad ofertą wynajmu od osób indywidualnych można wliczyć to, że najemcy wiedzą dokładnie, co i za ile wynajmują, mają gwarancję okresu najmu, unikają problemów z niejednokrotnie uciążliwymi właścicielami mieszkań. Jeśli do tego dodamy nasze ceny, które są rynkowe, i brak prowizji, otrzymujemy wyjątkową atrakcyjną ofertę. Co więcej, jesteśmy otwarci na wszystkich – rodziny z dziećmi, najemców z domowymi zwierzętami, współpracę z firmami, które potrzebują mieszkań dla swoich pracowników w delegacji. Wynajmujemy jedynie nowe, należące do nas mieszkania budowane przez największego polskiego dewelopera, a nasze budynki są zlokalizowane w największych polskich miastach. Wiemy, że dobre miejsce zamieszkania to oszczędność czasu oraz liczne korzyści płynące z przebywania w centrum życia biznesowego i kulturalnego.

Czy wprowadzenie najmu instytucjonalnego wpłynie korzystnie na rynek najmu?

Rosnące znaczenie najmu instytucjonalnego w Polsce wpłynie korzystnie na standard oferowanych lokali. W naszej opinii doprowadzi to także do stopniowej standaryzacji umów i warunków najmu, a co za tym idzie do profesjonalizacji i wzrostu jakości obsługi najemców. Co naturalne, większa konkurencja jest zawsze cenowo korzystna dla klientów. Z drugiej strony, inwestycje pod najem instytucjonalny będą przyciągać inwestorów zagranicznych do Polski i bez wątpienia sektor ten będzie w najbliższych latach pożądaną kategorią bezpiecznych aktywów.

Pokolenie naszych rodziców uważało, że mieszkanie na własność jest wyznacznikiem statusu społecznego. Czy takie myślenie powoli się kończy? Czy Polacy są gotowi na mieszkania w abonamencie?

W Polsce dopiero pojawiają się profesjonalne firmy wynajmujące mieszkania, jak Resi4Rent, które gwarantują przejrzyste warunki, dobre wyposażenie, usługi dodatkowe i elastyczność, kiedy trzeba zmienić mieszkanie na większe lub w innym mieście. Inaczej to wygląda w Europie Zachodniej. Aż 48 proc. Niemców, 45 proc. Austriaków czy 35 proc. Francuzów mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, najczęściej przez wiele lat. Swoją zdolność kredytową wykorzystują na założenie firmy, inwestowanie w edukację czy bardziej płynne aktywa niż mieszkanie. U nas dopiero zaczyna kiełkować przekonanie, że najem może być rozwiązaniem długoterminowym, docelowym i wynikającym z racjonalnej analizy finansowej. Jesteśmy na początku drogi, by przekonać Polaków, że własne mieszkanie i - najczęściej - wieloletni kredyt, nie muszą być wyznacznikami dorosłości.