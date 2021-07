RWS Group: 40 tys. za mkw.? Osobiście czuję, że może się to wydarzyć już niedługo

Wysokiej klasy apartamenty w doskonałych lokalizacjach dopełnią ofertę Grupy RWS, definiując kierunek naszych działań. W segmencie nieruchomości premium niezmiennie dostrzegamy spory potencjał i właśnie w tym kierunku zamierzamy się rozwijać.

W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z przekroczeniem w Gdańsku bariery 10 tys. mkw. za mkw. Czy ceny w Trójmieście będą nadal rosły?

W segmencie nieruchomości premium, w którym realizujemy nasze inwestycje bariera 10 tys. zł za mkw. została już dawno przekroczona. Obecnie, nawet na trójmiejskim rynku, dostępne są apartamenty za 30 tys. zł za metr kwadratowy. Wobec tego można postawić pytanie, nie czy, a za ile zostanie przekroczona bariera 40 tys. zł? Osobiście czuję, że może się to wydarzyć już niedługo. Polski rynek dóbr luksusowych wciąż jest w fazie wzrostu, a wzbogacanie się społeczeństwa sprawia, że jest coraz większe zapotrzebowanie na nieruchomości luksusowe, których na naszym lokalnym rynku wciąż jest niewiele.

Czy ceny w Trójmieście będą nadal rosły? W segmencie premium tak, w standardzie popularnym także. Nie wiemy tylko jak szybko i o ile.

Nieustający popyt na rynku nieruchomości sprawia, że ceny ciągle idą w górę i nic nie wskazuje na to, by miało się coś zmienić. Wiele osób spodziewa się pewnie pęknięcia tzw. bańki, ale jest ona wypełniona tyloma różnorodnymi czynnikami (Wyczerpujące się banki ziemi, trudności w zdobyciu atrakcyjnych działek, wzrost kosztów materiałów budowlanych, brak siły roboczej, niskie oprocentowanie lokat, korzystne warunki kredytowania to tylko niektóre z czynników, które mają wpływ na wzrost cen), że potrzeba by było naprawdę mocnego wstrząsu gospodarczego, by sytuacja mogła ulec zmianie. Doskonałym przykładem są chociażby czasy pandemii – myślę, że chyba każdy z nas spodziewał się załamania na rynku nieruchomości, a w rzeczywistości stało się całkowicie odwrotnie. Zawirowania na rynku gospodarczym ominęły w dużym stopniu deweloperów, a poziom sprzedaży utrzymywał się na wciąż wysokim poziomie. Kliencie nie przestali kupować mieszkań, co więcej, mimo znacznych podwyżek, wciąż był na nie popyt.

Jak pandemia wpłynęła na Państwa plany inwestycyjne? Czy wstrzymali się Państwo z częścią inwestycji lub np. zdecydowali o zmianie sposobu użytkowania działki (np. z hotelowej na apartamentową)?

W naszej branży pandemia na szczęście nie wyrządziła zbyt wielu szkód. Wręcz przeciwnie, parki handlowe, w budowie których specjalizujemy się od przeszło 13 lat, okazały się nie tylko odporne na kryzys, ale nawet zyskały na znaczeniu. Klienci zmienili swoje przyzwyczajenia i schematy zakupowe kierując się ku bardziej kameralnym, a tym samym bezpieczniejszym formatom sklepów. Brak części wspólnych, ograniczony przepływ gości oraz możliwość szybkich zakupów okazały się głównymi zaletami, które szybko dostrzegli klienci, wybierając mniejsze obiekty handlowe jako miejsce codziennych zakupów.

Od początku pandemii prowadziliśmy nieprzerwane działania i kontynuowaliśmy rozpoczęte już budowy, dzięki czemu w ubiegłym roku zakończyliśmy budowę pięciu parków handlowych o łącznej kubaturze 120 tys. m³.