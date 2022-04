TAG Immobilien przejmuje Robyg

Bricks Acquisitions Limited, spółka należąca do Goldman Sachs Group zbyła 100 procent akcji Robyg na rzecz TAG Immobilien oraz jej spółki zależnej TAG Beteiligungs - und Immobilienverwaltungs.

Autor: housemarket.pl 01 kwietnia 2022 11:21

"W związku ze zbyciem [...] TAG została wpisana do rejestru akcjonariuszy spółki jako jej jedyny akcjonariusz spółki. W związku z wpisaniem TAG do rejestru akcjonariuszy spółki [...] tytuł własności do akcji spółki przeszedł na TAG" - czytamy w komunikacie spółki.

Przypomnijmy, że 22 grudnia 2021 roku zawarł warunkową umowę sprzedaży spółki Robyg przez Goldman Sachs Asset Management na rzecz spółki zależnej TAG Immobilien. Podano wówczas, że wartość transakcji to około ok. 2,5 mld zł.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W 2018 roku Bricks nabył Robyg w drodze przetargu, by następnie wycofać spółkę z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Przy obu transakcjach doradcą Bricks była firma Greenberg Traurig.

- Gratulujemy Goldman Sachs i Centerbridge zamknięcia tak istotnej transakcji, która stanowi kolejny przykład doskonałej synergii pomiędzy naszymi najwyżej notowanymi praktykami - Nieruchomości oraz Fuzji i Przejęć. Finalizacja tej transakcji zdecydowanie ma szansę wysoko ustawić poprzeczkę dla całego rynku w 2022 r. Jesteśmy zaszczyceni faktem, że Greenberg Traurig reprezentuje klientów od początku i pierwszej inwestycji w Robyg kilka lat temu - powiedzieli Partnerzy Agnieszka Stankiewicz i Stephen Horvath we wspólnym oświadczeniu.

Robyg działa w Polsce od ponad 20 lat. Inwestuje w 4 dużych miastach: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

TAG Immobilien to niemiecka spółka nieruchomościowa notowana w indeksie MDAX, działająca na rynkach mieszkaniowych w Niemczech i w Polsce, której kapitalizacja rynkowa z 30 września 2021 r. wynosiła ok. 3,7 miliarda EUR.