EEC 2022: Premier przedstawia nowy plan pomocy dla kredytobiorców. Zapłacą banki

Autor: Housemarket.pl 25 kwietnia 2022 10:51

Premier Mateusz Morawiecki podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego ogłosił szereg zmian dotyczących kredytobiorców.

Rząd proponuje czteropunktowy plan, który ma ulżyć kredytobiorcom złotówkowym.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dziś na EEC 2022 plan pomocy dla kredytobiorców

Jak zapewnił premier Morawiecki podczas EEC 2022, nowy plan ma pomóc kredytobiorcom przejść przez ten trudny czas podniesionych stóp procentowych.

Pierwszy z filarów nowego planu zakłada tzw. wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudności w spięciu budżetów domowych.

- Jedna rata kredytowa w kwartale zostanie "przesunięta" do spłaty bez odsetek - wyjaśnił Mateusz Morawiecki podczas ECC. - Łącznie w latach 2022-2023 będzie to osiem rat kredytowych.

W ramach drugiego filaru planu, zostanie zlikwidowany WIBOR, a od 1 stycznia 2023 roku zostanie narzucony obowiązek posługiwania się inną niż WIBOR transparentną stawką referencyjną.

- Jest ona znacząco bardziej korzystna dla wszystkich kredytobiorców - zapewnił premier Morawiecki.- Banki będą musiały obniżyć swoją marżę o mniej, więcej o 1/6.

Nowe rozwiązanie spowoduje spadek wysokości rat kredytobiorców w sumie o ok. 1 mld zł

Kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów (rata kredytu przekracza 50 proc. dochodów lub brak dochodów na skutek utraty pracy) otrzymają wsparcie.

- Banki będą musiały zasilić Fundusz Wsparcia Kredytobiorców dodatkową kwotą w wys. 1,4 mld zł - mówił Mateusz Morawiecki. - Łącznie będzie to kwota 2 mld zł, sukcesywnie uzupełniana, która ma służyć do wsparcia najbardziej potrzebujących kredytobiorców.

Będą oni mogli otrzymać dopłaty do rat w kwocie do 2 tys. zł miesięcznie na okres trzech lat. - To aż 72 tys. zł przez trzy lata - mówił premier podczas EEC. - Jedna trzecia tej kwoty będzie mogła zostać całkowicie umorzona w kolejnych okresach po ponownym podjęciu spłaty kredytu.

Jak przyznał premier, to ogromny koszt dla sektora bankowego. - Banki komercyjne będą musiały ponieść te koszty. Mają dzisiaj środki pochodzące chociażby z bardzo wysokiej marży depozytowej - mówił podczas ECC.

Jak nowe rozwiązania wpłyną na sytuację kredytobiorców

Czwarty filar to wzmocnienie odporności całego sektora bankowego. Banki będą miały obowiązek stworzenia dodatkowego systemu bezpieczeństwa (stopy stałej) oraz dofinansują Fundusz Pomocowy kwotą min. 3,5 mld zł.

- Wszystkie te działania mają służyć temu, by rynek kredytów hipotecznych został unormowany - tłumaczył premier i zapewnił, że te działania już dziś są przygotowywane i szybko wejdą w życie.