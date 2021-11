Apetyty na krakowskie grunty pod mieszkania na wynajem rosną

Firma Gobarto, część grupy kapitałowej Cedrob, sfinalizowała sprzedaż gruntu inwestycyjnego o powierzchni blisko 4 tys. mkw. znajdującego się przy ul. Cystersów 22 w Krakowie. Kupującym jest spółka deweloperska, która planuje na tym terenie inwestycję z segmentu mieszkań na wynajem. Transakcję o wartości ok. 23,5 mln zł prowadził zespół agencji doradczej immo lab.

Gobarto sfinalizowała sprzedaż gruntu inwestycyjnego przy ul. Cystersów 22 w Krakowie.

Nabywca wybuduje tu inwestycję z mieszkaniami na wynajem.

W transakcji pośredniczyła firma doradcza immo lab.

Działka znajduje się w dzielnicy Grzegórzki, niedaleko historycznego centrum miasta oraz w pobliżu licznych przystanków komunikacji miejskiej i terenów rekreacyjnych.

- Grzegórzki to aktualnie jedna z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych w stolicy Małopolski. Dzielnica, mimo że jest położona niedaleko centrum Krakowa, przez lata zdołała zachować swój kameralny charakter. Dodatkowo, znajdują się tu liczne parki, kina, teatry i muzea, dzięki czemu jest to miejsce idealne do życia. Z tego powodu Grzegórzki przyciągają kolejnych mieszkańców, a co tym idzie – skupiają uwagę firm deweloperskich poszukujących perspektywicznych gruntów pod realizację nowych projektów inwestycyjnych - tłumaczy Piotr Litwin, Partner, immo lab.

Sprzedana przez Gobarto działka znajduje się między ulicami Cystersów, Fabryczną i Mogilską.

- Potencjał zabudowy terenu wynosi 8500 mkw. Grunt przy Cystersów 22 daje możliwość realizacji zabudowy usługowej. Ze względu na dużą popularność dzielnicy między innymi wśród studentów czy osób relokujących się do Krakowa ze względów zawodowych, kupujący planuje tutaj realizację inwestycji z segmentu PRS - komentuje Jakub Szymanowski, senior broker, immo lab.

Kraków atrakcyjny dla najmu instytucjonalnego

Jak tłumaczy Daniel Puchalski, Partner Zarządzający i Współzałożyciel immo lab, transakcja przy Cystersów 22 potwierdza ogromny potencjał segmentu najmu instytucjonalnego w Krakowie.

- Kraków to marka sama w sobie – wiodący ośrodek akademicki, najpopularniejsza destynacja turystyczna w Polsce i ulubiona w tej części Europy lokalizacja pod inwestycje z sektora usług. Te czynniki przekładają się na lawinowy wzrost zapytań deweloperów zainteresowanych realizacją projektów PRS-owych właśnie w Krakowie. Konkurencja jest ogromna. Ten segment nieruchomości w Polsce jest wciąż na wczesnej fazie rozwoju i stanowi bardzo atrakcyjną niszę rynkową dla inwestorów celujących w bezpieczne aktywa, a taką kategorią są mieszkania na wynajem - podsumowuje Daniel Puchalski.