Dekpol z ambitnymi planami na Pomorzu. Będzie condohotel i kolejne apartamenty

Dekpol Deweloper kończy I etap wieloetapowego projektu Sol Marina, ale nie mówi ostatniego słowa. W okolicy przygotowuje nowy projekt.

Autor: Housemarket.pl 01 lipca 2021 08:47

I etap Sol Mariny już gotowy.

Deweloper planuje budowę kolejnego etapu - condohotelu Grano Marina Hotel.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Dekpol Budownictwo.

Dekpol Deweloper przygotowuje również projekt na Mierzei Wiślanej.

I etap Sol Mariny już gotowy

Dekpol Deweloper zakończył budowę I etapu luksusowego kompleksu Sol

Marina. W jego ramach powstało trzynaście kameralnych budynków

na 77 apartamentów. Sol Marina to unikalny projekt w skali całego kraju z własną mariną jachtową, zlokalizowany 500 metrów od Wyspy

Sobieszewskiej, tuż nad brzegiem ujścia Martwej Wisły do Bałtyku. Znajdują się

tu aż dwa rezerwaty – Ptasi Raj i Mewia Łacha. W ramach inwestycji możliwy był zakup miejsca na prywatny jacht w marinie. Szerokie, ponad 5-metrowe miejsca do cumowania łodzi pozwolą na ich swobodne manewrowanie. Wyjście na pełne morze zajmuje tylko 20 minut.

Budowa kompleksu wystartowała w 2019 roku. Zgodnie z planem realizacja I

etapu została ukończona w II kwartale tego roku. Większość lokali została już sprzedana.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Inwestycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Jesteśmy naprawdę

dumni, że udało się ją zrealizować w terminie mimo sytuacji pandemii, w której

się znaleźliśmy. Naszym celem było wyjście naprzeciw najwyższym

oczekiwaniom i wymaganiom klientów. Dzięki naszemu wieloletniemu

doświadczeniu w budowaniu obiektów klasy premium potrafimy je

odpowiednio zaprojektować i wyposażyć. Kompleks Sol Marina będzie

rozbudowywany. W ofercie mamy apartamenty i lokale inwestycyjne

powstające w ramach kolejnych etapów – podkreśla Sebastian Barandziak,

prezes Dekpol Deweloper.

To jednak nie koniec projektu. Całość inwestycji zostanie zrealizowana w trzech etapach, w ramach których powstanie łącznie kilkaset apartamentów. Projekt architektoniczny został opracowany przy współpracy z biurami LSA oraz K&M Design i BO Projekty oraz z Pauliną Czurak ze Studia IDEOGRAF, która odpowiada za projekt wnętrz.

Kolejny etap Dol Mariny to condohotel

W ramach kolejnego etapu Ib rozpocznie się niebawem budowa Condohotelu

Sol Marina - Grano Marina Hotel. Powstanie dominujący na terenie kompleksu 11-kondygancyjny budynek. Znajdzie się w nim 130 lokali o powierzchniach od 22 do 32 mkw. Poza pokojami hotelowymi przygotowana zostanie komfortowa strefa rekreacyjna z basenem oferującym widok na marinę. Zaplanowano również lobby z recepcją, restaurację, gabinety SPA, salę fitness i centrum konferencyjno-biznesowe.

- Przy restauracji powstanie ogród zimowy. Sala bankietowa na 250 mkw. będzie służyła m.in. do organizacji wesel czy imprez rodzinnych - opowiada prezes Dekpol Deweloper.

Oddanie obiektu hotelowego do użytkowania zostało zaplanowane na I kwartał 2023 roku. Dekpol Deweloper swoim klientom proponuje zakup apartamentów hotelowych sprzedawanych w systemie condominium. To wyjątkowy w skali kraju bezobsługowy produkt inwestycyjny.

W II i III etapie inwestycji powstanie odpowiednio 127 i 140 apartamentów.

Dekpol Deweloper z nowym projektem w Sztutowie

To jednak nie koniec planów dewelopera w tej okolicy. W Sztutowie na Mierzei Wiślanej Dekpol Deweloper planuje zrealizować nowy projekt Trimare na 150 mieszkań.

- W odróżnieniu od Sol Mariny będzie to projekt z segmentu popularnego, w cenie ok. 10 tys. zł za mkw. Powstaną dwa dwupiętrowe budynki - opowiada Sebastian Barandziak.