Dwie wieże przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Towarowa Towers z pozwoleniem na budowę

Asbud Group otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji premium Towarowa Towers - kompleksu, który powstanie tuż przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Składać się będzie ona między innymi z dwóch 30-kondygnacyjnych wież. Łącznie w kompleksie znajdzie się ponad 900 apartamentów.

Autor: housemarket.pl 02 listopada 2020 13:11

Cały projekt będzie to dwie bliźniacze, oszklone wieże o wysokości około 95 metrów oraz trzy niższe budynki apartamentowe, które powstaną w późniejszym etapie. Kompleks, który zostanie wybudowany przy ul. Prostej na warszawskiej Woli będzie pełnił przede wszystkim funkcję mieszkaniową, ale zaplanowano tam również część poświęconą działalności handlowo-usługowej.

- Towarowa Towers jest kolejnym kompleksem, który realizujemy na warszawskiej Woli w pobliżu Ronda Daszyńskiego. Jesteśmy pewni, że w znacznym stopniu przyczyni się do dalszego rozwoju tej lokalizacji, podobnie jak wielofunkcyjny kompleks o powierzchni ok. 80 tys. mkw., który zrealizowaliśmy przecięciu ulic Grzybowskiej i Karolkowej - mówi Raied Tanous, CEO Asbud Group.

W obu 30-kondygnacyjnych wieżach powstanie prawie 600 apartamentów w metrażach od około 25 do 140 mkw. Lokale w wieżach będą realizowane pod klucz, klienci mają do wyboru 3 pakiety wykończeniowe. Wszystkie mieszkania w wieżach posiadają uchylne panele okienne, większość z nich ma również balkon lub loggie. Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji eleganckie lobby z całodobową recepcją oraz część wspólną z zewnętrznym tarasem, strefą lounge, salą spotkań i klubem fitness. Na parterze zlokalizowane zostaną lokale usługowe, w tym m.in. restauracja. W niższych budynkach apartamentowych, które powstaną w kolejnym etapie, znajdzie się ponad 350 mieszkań.

Towarową Towers cechuje nowoczesna bryła wykonana z wysokiej jakości elementów aluminium i szkła. W chwili obecnej około 30 proc.mieszkań z pierwszej wieży, które były dostępne w przedsprzedaży, jest już zarezerwowanych. Asbud planuje rozpoczęcie budowy w 1. kwartale 2021 r.

Grupa Asbud to firma deweloperska, specjalizująca się w realizacji projektów mieszkaniowych i biurowych, która od 23 lat z powodzeniem prowadzi działalność na polskim rynku nieruchomości. Portfolio firmy składa się z ponad 4 tys. lokali oraz około 50 tys. mkw. powierzchni komercyjnej.

Deweloper skupia się na tworzeniu zrównoważonych i miastotwórczych kompleksów, które przynoszą wartość dodaną miastu i współuczestniczą w jego rozwoju. Jednym z ostatnich i najbardziej znanych wielofunkcyjnych projektów realizowanych przez Asbud jest kompleks o powierzchni ok. 80 tys. mkw., zlokalizowany na przecięciu ulic Grzybowskiej i Karolkowej w pobliżu Ronda Daszyńskiego.