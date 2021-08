Laguna Beskidów. Nowy kompleks apartamentów nad Jeziorem Żywieckim

Nad samym Jeziorem Żywieckim, w bezpośrednim otoczeniu gór a jednocześnie zaledwie kilkanaście minut jazdy od Żywca, Szczyrku i Bielska-Białej, powstaje kompleks apartamentów Laguna Beskidów. Wtopiony w malowniczy krajobraz nawiązuje architekturą do alpejskich kurortów.

Autor: PropertyDesign.pl 28 sierpnia 2021 09:30

Zespół luksusowych mieszkań wznoszony jest w niewielkiej, turystycznej miejscowości Zarzecze koło Żywca, leżącej na obszarze urokliwej Kotliny Żywieckiej. Inwestor, którym jest lokalna spółka Kombi Invest, zaplanowała jego budowę w kilku etapach. Pierwszy z nich jest już na ukończeniu. Pod koniec tego roku oddany zostanie do użytku budynek A z 97 mieszkaniami. W kolejnych latach do 2025 roku powstanie jeszcze sześć budynków.

Kompleks zaprojektowała pracownia projektowa Archas Design z Bielska-Białej. W koncepcji wykorzystano wyjątkowe atuty miejsca, do których niewątpliwie należy położenie inwestycji w bliskim sąsiedztwie jeziora i gór. Budynki mają tylko trzy kondygnacje nadziemne, dzięki czemu doskonale wtapiają się w najbliższe otoczenie. Ich horyzontalne usytuowanie w terenie i zachowanie pomiędzy nimi dużych odległości, pozwala na doskonałą ekspozycję otaczającego krajobrazu. Widok na najbliższą okolicę zdeterminował również projektowanie samych mieszkań. We wszystkich lokalach przewidziano duże tarasy przebiegające na całej długości mieszkań oraz panoramiczne okna, które na ostatniej kondygnacji dochodzą do pięciu metrów wysokości. W budynku A zaplanowano także drugą, przeszkloną windę, pełniącą funkcję punktu widokowego.

Nowoczesna architektura nawiązuje zarazem do elementów budownictwa tradycyjnego regionu. Z jednej strony elewacje utrzymane są w jasnej kolorystyce, z akcentami grafitu oraz drewnianych lameli. Współczesne rozwiązania jeszcze bardziej podkreślają liczne przeszklenia, m.in. na balkonach i w położonej na parterze restauracji. Historyczne elementy uwidaczniają się natomiast w postaci ostrych linii dachów, które wprost odnoszą się do górskich szczytów. - Architektura w tym regionie ma bardzo długie tradycje. Nasz projekt odnosi się do popularnego na tym obszarze budownictwa górskich kurortów, inspirowanych lokalną kulturą, jak również klimatem zaczerpniętym z alpejskich ośrodków - mówi architekt Maciej Zuber z pracowni Archas Design. - Pamiętajmy, że kiedyś było to miejsce tętniące życiem. Po wielu latach zastoju na powrót się rozwija dzięki nowym inwestycjom i odkrywanym na nowo turystycznym walorom tego regionu.

Laguna Beskidów, jak podkreśla inwestor, ma wyróżniać się nie tylko atrakcyjną lokalizacją, ale też podążać za najnowszymi trendami na rynku mieszkaniowym. Dlatego wszystkie przyszłe apartamenty wyposażone będą w system inteligentnego sterowania, który pozwoli na regulację i sprawowanie nadzoru nad urządzeniami zainstalowanymi w domu. - W sektorze premium, a taki produkt oferujemy, jest to już niemal standardowe wyposażenie. W naszych apartamentach możliwe będzie zdalne zarządzanie niemal wszystkimi funkcjami mieszkania, takimi jak oświetlenie, ogrzewanie, nasłonecznienie czy nagłośnienie - mówi Kacper Habdas, przedstawiciel Kombi Invest. - Mieszkania wyposażone będą również w nowoczesną wentylację hybrydową, zapewniającą utrzymanie na właściwym poziomie wilgotności powietrza.

W nowopowstających budynkach znajdzie się sauna, siłownia, rowerowania i narciarnia. Na terenie osiedla zaplanowano też duży plac zabaw dla najmłodszych i prywatne zejście do jeziora z małą architekturą - oświetleniem oraz ławeczkami.