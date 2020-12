Nexity wyprzedaje inwestycję La Praga. Mieszkania zasilą portfel funduszu Van der Vorm Vastgoed

Nexity ogłosiło koniec sprzedaży mieszkań w swojej najnowszej warszawskiej inwestycji La Praga przy ul. Radzymińskiej. To efekt podpisania umowy z jednym z wiodących holenderskich funduszy inwestycyjnych, Van der Vorm Vastgoed, na mocy której nabyte zostały wszystkie dostępne mieszkania, czyli ponad 80 proc. lokali. Zgodnie z deklaracją, przeznaczone będą pod wynajem długoterminowy.

Kameralny budynek La Praga, powstający na Pradze Północ, to miejsce stworzone z myślą o aktywnych uczestnikach życia kulturalnego Warszawy. Praga, ze swoim unikalnym klimatem, to coraz modniejsza dzielnica prawobrzeżnej Warszawy. Stale przybywa tu nowych restauracji, klubów i klubokawiarni, a życie kulturalne skupia sią wokół licznych muzeów, teatrów, galerii. Ważnym jego punktem jest także Centrum Praskie Koneser, z kolei kampusy uczelni SWPS i WSM oraz Google for Startups to miejsca zrzeszające młodą inteligencję i przedsiębiorców. Bliskość linii metra M2, licznych linii tramwajowych i autobusowych oraz Dworca Wschodniego umożliwia szybki i komfortowy transport w każdy zakątek Warszawy.

Znakomita lokalizacja, gwarantująca szybki dojazd do centrum, oraz funkcjonalne układy mieszkań, a także przemyślane części wspólne wraz z urzekającą architekturą, nawiązującą do stylu praskich kamienic, sprawiły, że La Praga bardzo szybko zyskała uznanie klientów w początkowym etapie realizacji inwestycji. Te atuty zwróciły również uwagę inwestora, Van der Vorm Vastgoed Group, który wybrał Nexity - wiodącego francuskiego dewelopera - jako partnera biznesowego.

Nexity realizuje z sukcesem projekty deweloperskie w Polsce od ponad 9 lat, w 2020 roku oddało swoim Klientom do użytkowania prawie 600 lokali. Obecnie Spółka prowadzi budowy i sprzedaż 8 osiedli w 3 miastach: w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Nexity jest w stanie zapewnić również dodatkowe rozwiązania, takie jak: wykończenie mieszkania pod klucz, nowoczesne monitorowanie i zdalne zarządzanie mieszkaniem poprzez smart home, a także wsparcie przy wyborze finansowania. Ze strony Nexity decyzja o nawiązaniu relacji z inwestorem jest elementem strategicznego poszerzania portfela klientów - to pierwsza taka transakcja francuskiego dewelopera w Polsce.

Van der Vorm jest obecny na polskim rynku już od 5 lat – inwestuje w nieruchomości przeznaczone na najem długoterminowy. La Praga to jego kolejna duża inwestycja realizowana w Polsce.

Margarethe van der Vorm stwierdza, że Grupa Van der Vorm Vastgoed postrzega Polskę jako rynek strategiczny i ważny. Jako inwestor długoterminowy, wierzy w siłę i potencjał tutejszego rynku (nieruchomości). Grupa szuka dalszych możliwości w równoważnych projektach, koncentrując się na Warszawie i Krakowie.

- Współpracujemy z firmami partnerskimi, które zajmują się zarządzaniem i utrzymaniem inwestycji. Świadczenie usług jest kontrolowane centralnie. Ponadto Grupa posiada kreatywny zespół deweloperski, który jeszcze bardziej ulepsza i chroni portfel nieruchomości - tłumaczy René Voortmeijer, dyrektor operacyjny Van der Vorm Poland.

- Praga Północ jest niewątpliwie atrakcyjną strefą na inwestycyjnej mapie Warszawy, ale zainteresowanie inwestora nieruchomością La Praga to przede wszystkim dowód na wysoką jakość mieszkań dostarczanych przez Nexity. Od lat oferujemy komfortowe lokale w przystępnych cenach, z możliwością wykończenia pod klucz w programie Nexity Studio – to rozwiązanie jest chętnie wybierane zarówno przez inwestorów jaki i prywatnych klientów - podkreśla Adam Dąbkowski, dyrektor generalny Nexity Polska.

- Inwestycja La Praga zwróciła naszą uwagę praktyczną lokalizacją, post-industrialnym charakterem dzielnicy oraz komfortowym dostępem do dobrze rozwiniętej warszawskiej komunikacji miejskiej. To do tych bowiem aspektów, poza ceną, wynajmujący przykładają największą wagę podczas poszukiwania mieszkania. Jest położona także w pobliżu innej naszej inwestycji przy ul. Szwedzkiej. Nie do przecenienia jest również poszanowanie Nexity dla zrównoważonego rozwoju – to czynnik, na który zwracamy niebagatelną uwagę podczas rozszerzania naszego portfolio – deklaruje René Voortmeijer.

Umowa została zawarta 4 grudnia br. w Warszawie. Nexity w transakcji wspiera kancelaria Dentons, obsługę Van der Vorm zapewnia kancelaria Konieczny Wierzbicki.