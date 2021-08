Nowy gracz na rynku mieszkaniowym. Immofinanz przebuduje obiekty handlowe - powstanie 12 tys. mieszkań

Immofinanz rozszerza swoją ofertę nieruchomości o segment budownictwa mieszkaniowego. Dzięki projektowi Top on Stop, jednopoziomowe dotąd parki handlowe Stop Shop zostaną rozbudowane o dodatkowe piętra, na których w perspektywie średnioterminowej, powstanie łącznie do 12 tys. mieszkań.

Deweloper rozszerza działalność o kolejne projekty z segmentu nieruchomości.

Ruszy nowa koncepcja Top on Stop, która zakłada przebudowę jednokondygnacyjnych parków handlowych firmy, w celu stworzenia mieszkań bezpośrednio do nich przylegających.

W ramach inwestycji planowana jest budowa około 12 tys. lokali mieszkalnych.

Najnowszy projekt Immofinanz to kolejny krok firmy w stronę ekologicznych rozwiązań z poszanowaniem wszelkich aspektów zrównoważonego budownictwa. Ponadto Top on Stop otwiera firmie nowe możliwości zarobkowe przy jednoczesnej optymalizacji ryzyka.

- W odpowiedzi na rosnące koszty gruntów w centrum miast oraz coraz większy ogólny brak dostępnych mieszkań, postanowiliśmy wykorzystać nasze ogromne zasoby w postaci największej w Europie sieci parków handlowych tworząc projekt Top on Stop. Poprzez to innowacyjne rozwiązanie, jako doświadczony deweloper, chcemy oferować przystępne cenowo i budowane w sposób zrównoważony mieszkania oraz wspierać odpowiedzialne wykorzystanie cennych zasobów gruntowych - wyjaśnił nową strategię Dietmar Reindl, COO Immofinanz.

Nowa koncepcja Top on Stop zakłada przebudowę jednokondygnacyjnych parków handlowych pod marką Stop Shop w celu stworzenia mieszkań bezpośrednio do nich przylegających.

- W ten sposób stawiamy czoła trzem kluczowym wyzwaniom: przeciwdziałamy postępującemu zagęszczaniu gruntów, tworzymy wysokiej jakości mieszkania dla osób o niższych i średnich dochodach. A dzięki naszym planom w zakresie zastosowania konstrukcji drewnianych i wykorzystania ekologicznych rozwiązań pozyskania energii, będziemy budowali domy neutralne dla klimatu - dodał Reindl.

Portfel parków handlowych Stop Shop należących do Immofinanz obejmuje obecnie około 100 lokalizacji w dziesięciu krajach europejskich, a plany przewidują zwiększenie tej liczby do 140 w nadchodzących latach. Potencjał dla nowej koncepcji mieszkaniowej jest zatem znaczny.

- W perspektywie średnioterminowej planujemy przebudować około 50 proc. naszych obecnych i przyszłych lokalizacji Stop Shop-ów i stworzyć w tych miejscach mieszkania pod wynajem. W przeliczeniu oznaczałoby to do 600 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej lub niemal 12 tys. wybudowanych w sposób zrównoważony mieszkań. Realizację zaczynamy od projektów pilotażowych w Austrii i krajach sąsiednich. Co ważne, podobnie jak w przypadku innych naszych produktów związanych z nieruchomościami – wysoki stopień standaryzacji umożliwi nam szybkie wdrożenie. Kolejną korzyścią tej inwestycji są niższe koszty, ponieważ budujemy na istniejących nieruchomościach, co tym samym wygeneruje naszym akcjonariuszom w tym segmencie atrakcyjny zwrot z inwestycji mieszkaniowych - wskazał Stefan Schönauer, dyrektor finansowy Immofinanz.

Zrównoważone ekologicznie i społecznie

Apartamenty Top on Stop spełnią wysokie kryteria zrównoważonego rozwoju. Modułowa konstrukcja z drewna pozwoli na kombinacje od mini-loftów po apartamenty rodzinne. Koncepcja energetyki neutralnej dla klimatu obejmuje wykorzystanie fotowoltaiki oraz odzysku ciepła i energii geotermalnej. Top on Stop będą projektami w ramach których powstanie wiele obszarów zielonych, czy to na częściach wspólnych, takich jak place zabaw lub strefy spotkań. Ponadto na dachach stworzone zostaną zielone ogrody. Pierwszy projekt pilotażowy już się rozpoczął i zostanie szybko wdrożony po uzyskaniu zezwoleń miejskich.