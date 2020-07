Spór wokół budowy osiedla Garden Central. Asbud komentuje stanowisko Unibail-Rodamco-Westfield

Jest kolejna reakcja w sprawie budowy osiedla Garden Central przy centrum handlowym Arkadia w Warszawie. W odpowiedzi na stanowisko Unibail-Rodamco-Westfield, właściciela Westfield Arkadia, głos zabrał Asbud.

Autor: HouseMarket.pl 07 lipca 2020 15:22

"Nieprawdziwe twierdzenia Unibail-Rodamco-Westfield (URW) mają na celu wprowadzenie w błąd opinii publicznej i odciągnięcie uwagi od prawdziwego problemu, czyli biznesowych korzyści, które chce uzyskać koncern" - napisali w oświadczeniu przedstawiciele Asbud.

ZOBACZ ARTYKUŁ: Przedstawiciele Westfield Arkadia komentują wypowiedzi Asbudu w sprawie Central Garden

"Przede wszystkim należy wyjaśnić, że droga, której dotyczy zarzut, nie została ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego, nigdy też nie była jednym z wymogów uzyskania pozwolenia na budowę Central Garden. To raczej czysto biznesowe życzenie URW, podparte własną, jednostronną analizą. Krótko mówiąc, wspomniana droga oraz inne bezpodstawne roszczenia są jedynie pretekstem do zablokowania realizacji naszej inwestycji.

Gdyby Miasto Stołeczne Warszawa, które jest władne do prawnego i faktycznego podjęcia decyzji o realizacji nowej drogi, zadecydowało o takiej konieczności, a Asbud dostrzeże rzeczywistą potrzebę, by wziąć udział w jej budowie tak, by mogła ona służyć jego mieszkańcom, z chęcią zaangażujemy się w to przedsięwzięcie. W obecnym stanie prawnym Asbud nie ma możliwości jej wybudowania. Kreowanie przestrzeni miejskiej jest jedną z najważniejszych wartości naszej firmy, o czym świadczą nie tylko zrealizowane przez Asbud inwestycje (zrównoważone budownictwo i rozwiązania ekologiczne), ale także wielokrotny i społeczny udział w budowie infrastruktury i dróg, które służą rozwojowi stolicy.

Podkreślamy również, że zgodność inwestycji z wszelkimi wymogami planu miejscowego została również potwierdzona przez autora planu – Biuro Planowania Rozwoju Warszawy: „Jako autorzy planu miejscowego z dużym zdumieniem przyjmujemy informację o decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Projekt inwestycji Central Garden został przez nas szczegółowo przeanalizowany i utrzymujemy naszą opinię o jego pełnej zgodności z wszelkimi wymogami planu zagospodarowania przestrzennego”.

Jeszcze raz podkreślamy, że Asbud zawsze przyczyniał się do rozwoju miasta, budując bezpłatną infrastrukturę i drogi do użytku publicznego. URW z kolei utrzymuje budowane przez nich drogi użytku publicznego pod prywatną kontrolą, zapominając, że mają one służyć społeczeństwu, a nie stanowić pretekst do uzyskania korzyści biznesowych" - poinformował w oświadczeniu Asbud.

Czytaj więcej o sprawie osiedla Central Garden, które Asbud buduje naprzeciwko centrum handlowego Westfield Arkadia u zbiegu ulic Kłopot i Pamiętajcie o Ogrodach