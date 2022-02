TOP 10: zielone inwestycje mieszkaniowe z certyfikatem

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce dopiero wkracza na ścieżkę certyfikacji. Robi to jednak z przytupem. Prezentujemy 10 inwestycji mieszkaniowych, które są zrównoważone i "mają na to papiery".

Autor: PropertyDesign.pl 11 lutego 2022 07:58

Sektor mieszkaniowy w okresie marzec 2020 – marzec 2021 nie tylko zwiększył swój udział w rynku certyfikacji budynków do 8%, ale de facto zanotował ponad dwukrotny wzrost certyfikowanych budynków (z 43 do 89 budynków)*.

Mieszkaniówka zdominowana jest przez certyfikację BREEAM, ale pod koniec 2020 roku pojawiły się pierwsze budynki certyfikowane w systemie LEED (od razu na poziomie Gold); są również inwestycje z francuskim certyfikatem HQE. Trend certyfikacji w sektorze mieszkaniowym wiąże się przede wszystkim z rosnącą świadomością ekologiczną klientów prywatnych.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dolina Mokotów w Warszawie

certyfikat BREEAM Very Good

Trzy budynki inwestycji zrealizowanej na warszawskim Mokotowie przez Yareal Polska otrzymały certyfikat BREEAM na poziomie Very Good w systemie BREAM International 2006 New Construction: Residential. Konsultantem w procesie certyfikacji była firma WSP Polska.

Kameralne osiedle spod kreski maas projekt powstało tuż obok parku na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W spokojnej okolicy dominują niewysokie apartamentowce i segmenty, a aż 60 proc. terenów zostało zachowanych jako zielona powierzchnia biologicznie czynna. Projekt wyróżnia się dużym udziałem zieleni na gruncie rodzimym i odległościami między budynkami. Podczas projektowania osiedla uwzględnione zostały przyszłe zmiany klimatu, co miało przełożenie na wybór materiałów odpornych na wilgoć i ekspozycję na słońce. W inwestycji zastosowano wydajne energetycznie windy, energooszczędne oświetlenie i czujniki ruchu oraz zmierzchu.

SOHO 18 w Kamionku (Warszawa)

certyfikat BREEAM Very Good

SOHO 18 to 9-piętrowy budynek mieszkalny o powierzchni 9000 mkw. wzniesiony przy ulicy Żupniczej w zabudowie kaskadowej. Modernistyczna bryła opracowana przez renomowaną pracownię architektoniczną HRA powstała na wschodnim krańcu 200-metrowej zielonej osi parkowej. Konsultatem w procesie certyfikacji była firma WSP Polska.

Kompleks SOHO by Yareal, którego częścią jest budynek SOHO 18, jest rozbudowywany na ponad 5-hektarowej działce w pobliżu Parku Skaryszewskiego i Jeziora Kamionkowskiego na warszawskiej Pradze Południe. To największa inwestycja mieszkaniowa w historii Yareal. SOHO by Yareal zostało zaprojektowane zgodnie z ideą „15-Minute City”, zakładającą realizację bieżących potrzeb w najbliższym sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Oprócz certyfikatu w systemie BREEAM InternationL 2016 New Construction: Residential dla budynku SOHO 18, cały kompleks SOHO by Yareal zdobył pionierski na polskim rynku certyfikat BREEAM Communities (Pass).

Eden Włodarzewska na warszawskich Szczęśliwicach

certyfikat BREEAM Very Good

Zaprojektowane przez pracownię Foroom osiedle Eden Włodarzewska na warszawskich Szczęśliwicach było drugim osiedlem Yareal z końcowym certyfikatem BREEAM, a jednocześnie pierwszym w historii dewelopera, które przeszło weryfikację niezależnego audytora na poziomie Very Good (data certyfikacji: 15 czerwca 2020). Osiedle certyfikowane było w systemie systemie BREEAM International 2016 New Construction: Residential, a konsultantem w procesie certyfikacji była firma WSP Polska. Rating Very Good zapewniły inwestycji najwyższe noty w kategoriach związanych z transportem, zarządzaniem budową oraz zagospodarowaniem zieleni i ekologią.

W ramach inwestycji Yareal zadbał m.in. o ograniczenie spływu wód deszczowych i wykorzystanie gromadzonych opadów do nawodnienia ogródków przy domach. Wspólne tereny zielone zostały zaprojektowane przez doświadczonego ekologa. Na terenie osiedla stworzono miejsca do odpoczynku wśród zieleni z ławkami, placem zabaw z bezpieczną nawierzchnią, wykonaną z naturalnych materiałów oraz urządzeniami rozwijającymi sprawność fizyczną, a do dyspozycji mieszkańców są parkingi rowerowe. Podczas całego procesu budowy prowadzona była rygorystyczna segregacja odpadów, które aż w 95% trafiły do recyklingu.

Pozytywny Mokotów w Warszawie

certyfikat BREEAM Very Good

Realizowana przez Yareal Polska inwestycja spod kreski HRA Architekci certyfikowana była w systemie BREEAM International 2016 New Construction: Residential i otrzymała ocenę Very Good. Pierwszy etap Pozytywnego Mokotowa otrzymał już finalny certyfikat, podczas gdy etapy II i III na ten moment otrzymały certyfikat interim. Konsultantem w obu procesach certyfikacji była firma WSP Polska.

Centralną częścią Pozytywnego Mokotowa będzie osiedlowa promenada w formie szerokiego deptaka z placykami, ławkami oraz z miejscami do aktywnej rekreacji. Zielona oś inwestycji zostanie intensywnie obsadzona roślinnością, dzięki czemu wspólna przestrzeń o długości ok. 200 m będzie zdominowana przez bioróżnorodne nasadzenia. Wewnętrzny ogród, który powstanie w ramach Pozytywnego Mokotowa zajmie ponad 10 000 mkw. Panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku pierwszego etapu mogą rocznie wytwarzać ok. 20 000 kWh energii elektrycznej. W garażu podziemnym część miejsc parkingowych została wyposażona w indywidualne stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

Na wysoką ocenę inwestycji wpływ miała również jej lokalizacja. Dojazd do centrum Warszawy zapewnia nowoczesna linia tramwajowa, liczne linie autobusowe, a kilka przystanków od osiedla przebiega linia metra ze stacją Wierzbno. Niedaleko są również Galeria Mokotów i lotnisko Okęcie, a także trasa S79.

Rezydencja Łazienki Park w Warszawie

certyfikat BREEAM Very Good

Łazienki Park to stylowa inwestycja na warszawskim Ujazdowie zrealizowana przez Yareal w duchu modernizmu 20-lecia międzywojennego. Ekskluzywny budynek zaprojektowany przez pracownię HRA – z charakterystycznymi zaokrągleniami we wnętrzach, na fasadzie i balkonach – sąsiaduje z parkiem Łazienki Królewskie.

Mieszkańcy mają do dyspozycji 95 miejsc parkingowych w podziemnym garażu oraz 32 komórki lokatorskie, a także aneksy rowerowe. Miejsca parkingowe w podziemnym garażu mogą zostać wyposażane – na życzenie klientów – w indywidualnie stacje ładowania samochodów elektrycznych. Rezydencja Łazienki Park jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tworzący pierzeję budynek został obsadzony starannie zaplanowaną zielenią, która z czasem porośnie elewację, zapewniając przytulny klimat zarówno całej inwestycji, jak przestrzeni prywatnych. Główne wejście prowadzi przez reprezentacyjne lobby recepcyjne, umożliwiające monitoring ruchu pieszego i samochodowego. Budynek został certyfikowany w systemie zrównoważonego budownictwa BREEAM International 2016 New Construction: Residential na poziomie Very Good, a konsultantem była firma WSP Polska.

Jagiellońska 13 w Gdańsku

certyfikat BREEAM Very Good

Zaprojektowana przez Roark Studio i realizowana przez NDI Development Jagiellońska 13 to pierwszy mieszkaniowy projekt w Trójmieście, który już na etapie projektu otrzymał certyfikat BREEAM. Inwestycja była certyfikowana w systemie BREEAM International 2016 New Construction: Residential na poziomie Very Good, zdobywając ocenę 63,3 proc. Konsultantem w procesie certyfikacji była firma Go4Energy.

Budynek został zaprojektowany z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu mieszkańców, a główną ideą wyjściową dla jego projektu był nurt biophilic design. Mieszkańcy Jagiellońskiej 13 będą mieli bezpośredni kontakt z naturą, w otoczeniu naturalnych materiałów i przyjaznych użytkownikowi przestrzeni wspólnych, sprzyjających budowaniu społeczności. Zakończenie położonej w pasie nadmorskim, w sąsiedztwie Parku Regana inwestycji zaplanowano na rok 2023.

Rezydencja Vice Versa w Warszawie

certyfikat BREEAM Very Good

Rezydencja Vice Versa była piątym osiedlem Yareal z certyfikatem zielonego budownictwa. Było to także jedno z pierwszych osiedli mieszkaniowych w Polsce oferujących mieszkańcom możliwość zamontowania w garażu podziemnym osobistej stacji ładowania samochodu elektrycznego przy własnym miejscu parkingowym.

Kameralny kompleks spod kreski HRA Architekci powstał wokół centralnego, zielonego placu z wydzielonymi strefami zabaw i relaksu wśród drzew i krzewów. O poziom bioróżnorodności na dziedzińcu zadbał profesjonalny ekolog. Na osiedlu są budki dla ptaków i poidełka.

W rezultacie aspekty takie jak wykorzystanie terenu i ekologia były wysoko ocenione w audycie BREEAM. Budynki inwestycji zostały wyposażone w energooszczędne oświetlenie LED z czujnikami zmierzchu oraz wydajne energetycznie windy. Dobra komunikacja z pozostałymi częściami miasta przełożyła się z kolei na wysoką ocenę w kategorii Transport. Inwestycja była certyfikowana w systemie BREEAM International 2016 New Construction: Residential; asesorem była firma WSP Polska.

Riverview w Gdańsku

certyfikat: LEED Gold

Zrealizowana przez Vastint Polska w Gdańsku inwestycja otrzymała w 2020 roku certyfikat w systemie LEED New Construction (v2009) Gold. Osiedle było pierwszym projektem firmy na krajowym rynku mieszkaniowym i pierwszym, który otrzymał certyfikat LEED w swojej kategorii w Polsce.

Projekt architektoniczny inwestycji powstał w pracowni APA Wojciechowski i stanowi przykład doskonałej współpracy architektów i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Szereg zaprojektowanych rozwiązań budowlano-technicznych wpisuje się w ideę zrównoważonego budownictwa.

Jednym z priorytetowych elementów w zakresie spełnienia wymogów certyfikacji środowiskowej było osiągnięcie wysokiej charakterystyki energetycznej budynków. Architekci postawili na wprowadzenie zwartych brył, zapewniających właściwy stosunek kubatury budynków do ich powierzchni. Na model energetyczny pozytywnie wpłynęło ograniczenie powierzchni ścian zewnętrznych oraz usytuowanie i właściwe dobranie wielkości przeszkleń okiennych. Dodatkową redukcję zużycia energii elektrycznej uzyskano poprzez zastosowanie energooszczędnych, wysokowydajnych opraw LED.

Fasady wykonano z trwałych materiałów budowlanych, nadających się do recyklingu jak aluminium, drewno czy cegła klinkierowa. Na ponad jednohektarowym terenie posadzono 84 dorosłe drzewa, 6 tysięcy krzewów i ponad 13 tysięcy kwitnących bylin. Zdecydowana większość nasadzeń zrealizowana jest w systemie „zielonych dachów”. Na terenie ogrodu wybudowano także zbiornik retencyjny, który ograniczy ryzyko zalania w przypadku intensywnych deszczy nawalnych.

Metropoint Apartments w Warszawie

certyfikat BREEAM Very Good

Dwa budynki osiedla Metropoint zaprojektowanego przez studio architektoniczne FS&P Arcus otrzymały certyfikat na poziomie Very Good w systemie BREEAM International 2016 New Construction: Residential. Konsultantem w procesie certyfikacji była firma Arcadis.

Metropoint Apartments powstały na warszawskiej Woli. Wybór lokalizacji nie był tutaj przypadkowy, jak bowiem podkreśla deweloper Asbud Group, kierując się zrównoważonym rozwojem jako jednym z kluczowych elementów strategii firmy, zdecydowała się ona na lokalizację poprzemysłową, która potencjalnie daje więcej elastyczności w realizacji zrównoważonych celów. Na uwagę zasługuje również fakt, że do budynku można dotrzeć każdym rodzajem transportu funkcjonującym w Warszawie.

Asbud przy realizacji inwestycji wdrożył szereg proekologicznych, zrównoważonych rozwiązań, w tym ograniczenie wolumenu odpadów w czasie budowy i eksploatacji budynku, projekt rekultywacji terenów zielonych i zapewnienie różnorodności biologicznej terenów wspólnych czy rozwiązania wpływające na zmniejszenie wpływu budynku na środowisko, takie jak nadmierne sztuczne światło, hałas, zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód oraz zastosowane energooszczędne rozwiązania i jakość materiałów budowlanych. Na uwagę zasługują również nasadzenia zieleni naturalnie rosnącej w naszej strefie klimatycznej, posadowione na specjalnych pergolach domki dla ptaków, jak również domki dla pszczół murarek, które są bezpieczne dla ludzi, nie żądlą, a spełniają niezwykle ważną rolę w ekosystemie.

Camelia w Warszawie

certyfikat: HQE Excellent

Zrealizowane przez Bouygues Immobilier osiedle Camelia w Warszawie to przykład inwestycji z francuskim certyfikatem HQE, który w Polsce przyznawany jest tylko inwestycjom mieszkaniowym. Warszawskie osiedle spod kreski Danprojekt Plus uzyskało wysoką ocenę Excellent (z pięciu ocen, jakie można uzyskać w systemie HQE, tylko Exceptional jest oceną wyższą). Konsultantem w procesie certyfikacji była firma SuDe Przemysław Olszewski.

Camelia jest jednym z pierwszych przykładów budownictwa zrównoważonego w Polsce w wykonaniu Bouygues Immobilier. Jeszcze przed budową – z myślą o zachowaniu bioróżnorodności – opracowano specjalny projekt zieleni, po to aby stworzyć odpowiednie warunki do osiedlania się pożytecznych owadów i innych gatunków zwierząt.

Warto dodać, że Camelia jest także pierwszą inwestycją w Polsce, która uzyskała certyfikat BiodiverCity® – wyróżniający projekty uwzględniające różnorodność biologiczną w samym budynku i jego otoczeniu.

*Dane na podst. Raportu PLGBC Certyfikacji Zielonych Budynków w Liczbach