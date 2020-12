Fundusz Tonsa i Kajima Properties łączą siły i ruszają na mieszkaniówkę

Fundusz Tonsa i Kajima Properties wspólnie zrealizują nową inwestycję mieszkaniową w Gdańsku. Zawarta umowa o współpracy wytycza dla obu partnerów nowe kierunki działania i stanowić będzie podstawę do realizowania również kolejnych projektów na terenie Polski i Europy. Obaj partnerzy otrzymali właśnie pozytywną decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zezwalającą na powołanie nowej spółki.

Autor: housemarket.pl 04 grudnia 2020 11:02

Do polskich aktywów Funduszu Tonsa należy m.in. Olivia Business Centre w Gdańsku. To największe i najnowocześniejsze centrum biurowo-biznesowe w aglomeracji trójmiejskiej. Jego docelowa wielkość znacznie przekroczy 200 000 mkw., a już obecnie wynosi 175 tys. mkw., co uczyniło Olivię Business Centre największym projektem biurowym w Polsce. Najwięksi rezydenci Olivii to Airhelp, Amazon, Arrow, Bayer, Deloitte, Energa, EPAM, Fujifilm, Nordea, PwC, Ricoh, Sii, Staples, ThyssenKrupp.

Kajima Properties jest aktywnym europejskim specjalistą w zakresie inwestycji, rozwoju i zarządzania aktywami w zakresie nieruchomości komercyjnych oraz spółką zależną będącą w całości własnością Kajima Corporation of Japan. Założona w 1840 roku, jest jedną z najstarszych i największych firm budowlanych operujących w Japonii, realizującą projekty na całym świecie. Europejska siedziba Kajima Properties znajduje się w Londynie, a obszar jej działania obejmuje Europę Zachodnią i Środkową, a koncentruje się w sektorach logistyki, biur i mieszkań.

Nowo utworzony podmiot swoją działalność będzie skupiać w segmencie budownictwa nieruchomości z przeznaczeniem do prywatnego najmu. Jego główna działalność obejmie długoterminowe projekty w sektorze mieszkaniowym na rynku europejskim, z wykorzystaniem innowacyjnych i elastycznych metod budowlanych.

- Dotychczasowe działania w Polsce koncentrowaliśmy w segmencie biurowym oraz produkcji budowlanej, a tym kontraktem rozpoczynamy naszą aktywność w segmencie mieszkań na wynajem. W naszych projektach wykorzystujemy system budownictwa modułowego VIVIA, który pozwala na szybką realizację obiektów pod klucz, znakomitą jakość i wysokie parametry środowiskowe. To właśnie szybkość, wysoka jakość i odpowiedzialność środkowiskowa będą naszymi znakami rozpoznawczymi. Segment Build-To-Rent ma duży potencjał rozwoju i cieszę się, że działamy w joint venture z tak znakomitym partnerem jak Kajima - powiedział Marcin Szpak, przedstawiciel Tonsa.

- To partnerstwo i nasza pierwsza inwestycja w Gdańsku przyniesie produkt, który będzie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalnie zarządzane wysokiej jakości mieszkania w Polsce oraz zapewni nowoczesne, stylowe i elastyczne rozwiązanie będące w zasięgu naszych ambitnych i świadomych klientów. Kajima ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i zarządzaniu udanymi projektami z sektora najmu prywatnego w USA, a ponieważ sektor ten jest coraz bardziej postrzegany jako kluczowy sektor nieruchomości w Europie, postrzegamy Polskę jako rynek o dużym potencjale, który oferuje znaczne możliwości wzrostu dla naszego portfela - podsumował Daniel Bumpstead z Kajimy.