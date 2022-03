IMMOFINANZ rusza z nową marką. Powstanie 12 tysięcy mieszkań

IMMOFINANZ zaprezentował swoją nową markę mieszkaniową. W ramach tej inicjatywy firma zapewni, w średnim terminie, do 12 tys. mieszkań.

Autor: housemarket.pl 16 marca 2022 14:15

Nowo zaprezentowana marka „On Top Living” opiera się na przebudowie parterowych parków handlowych Stoo Shop w celu stworzenia nad nimi tanich i przyjaznych dla środowiska przestrzeni mieszkalnych.

Dzięki modułowej konstrukcji drewnianej przyszli najemcy będą mieli do wyboru szeroką gamę konceptów mieszkaniowych, jak np. mini lofty czy apartamenty rodzinne.

IMMOFINANZ planuje przebudować około. 50 proc. lokalizacji.

- „On Top Living” symbolizuje inteligentne życie. Nasi przyszli najemcy skorzystają z elastycznych koncepcji przestrzennych, komfortowego klimatu mieszkania, najwyższej efektywności energetycznej, alternatywnych koncepcja mobilnych – a wszystko to w przystępnych cenach i w bezpośredniej bliskości lokalnych dostawców oraz zaplecza rekreacyjnego. W ten sposób zaspokoimy potrzeby mieszkaniowe wielu osób i jednocześnie przyczynimy się znacznie dla walki ze zmianami klimatycznymi, zagęszczaniem gruntów i rosnącymi kosztami mieszkaniowymi - wyjaśnia Dietmar Reindl, członek zarządu IMMOFINANZ.

Smart living z najwyższymi standardami społecznymi i środowiskowymi

„On Top Living” to koncepcja smart living stworzona przez IMMOFINANZ, która wyznacza najwyższe społeczne i środowiskowe standardy inteligentnego zagęszczania gruntów. Dzięki modułowej konstrukcji drewnianej przyszli najemcy będą mieli do wyboru szeroką gamę konceptów mieszkaniowych, jak np. mini lofty czy apartamenty rodzinne. Liczne wspólne przestrzenie, takie jak świetlice, place zabaw czy ogrody na dachu będą miały na celu wniesienie żywego ducha do obszarów mieszkalnych i promowanie wymiany społecznej.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

CZYTAJ TEŻ: NOWI INWESTORZY W SEKTORZE PRS

Apartamenty „On Top Living” zapewnią nie tylko wygodną konfigurację, w której najemcy będą mogli cieszyć się życiem, ale także rozwiązania neutralne dla klimatu: realizowana na dużą skalę fotowoltaika, odzysk ciepła i energia geotermalna. Co więcej, najemcy będą mieli również dostęp do e-ładowarek i e-rowerów. Zielone dachy i fasady uzupełniają zrównoważony koncept, działając jednocześnie jako naturalny system klimatyzacji. Drewno użyte do modułowych konstrukcji ma pochodzić wyłącznie z certyfikowanego, zrównoważonego leśnictwa.

Kolejną sprytną zaletą apartamentów „On Top Living” jest fakt, że prefabrykowane moduły skracają czas budowy, a tym samym skracają ekspozycję na hałas i emisje.

Zrównoważone finansowanie dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej

- „On Top Living” to kolejny doskonały przykład na wdrażanie naszych zasad zrównoważonego rozwoju, na konkretnych projektach. W sumie zainwestujemy około 1 miliard euro na rozbudowę „On Top Living” w ciągu najbliższych pięciu do siedmiu lat w naszych krajach, tym samym dodając do portfela nowe źródła przychodów. Ze względu na ogromny wzrost popytu ze strony banków i inwestorów na zrównoważone inwestycje, nowy projekt zapewni nam szybką ekspansję i wzmocni pozycję konkurencyjną IMMOFINANZ - mówi Stefan Schönauer, członek zarządu IMMOFINANZ.

Do 12 tys. mieszkań On Top Living w perspektywie średnioterminowej

Lokalizacje Stop Shop IMMOFINANZ są ogromnym zasobem dla firmy, jeśli chodzi o budowę apartamentowców „On Top Living”. Dzięki 100 parkom handlowym Stop Shop na terenie dziesięciu europejskich krajów, firma jest wiodącym operatorem parków handlowych w Europie. IMMOFINANZ planuje rozbudowę tego portfela do około 140 lokalizacji w najbliższych latach.

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planujemy przebudować około. 50 proc. naszych lokalizacji, chcąc w ten sposób stworzyć około 12 tys. nowych mieszkań. Projekt pilotażowy w Wiedniu zakończył etap planowania, a kolejny projekt pilotażowy jest przeznaczony dla serbskiego miasta Borca - podsumował Dietmar Reindl.