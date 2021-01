Jak projektować mieszkania na wynajem?

Co biorą pod uwagę architekci tworząc mieszkania na wynajem? O atrakcyjności danej przestrzeni decydują przede wszystkim: funkcjonalność, jakość materiałów wykończeniowych, zastosowane rozwiązania technologiczne oraz estetyka i design.

Autor: Housemarket.pl 29 stycznia 2021 11:08

Architekt Magdalena Tarnowska, dyrektor Działu Inwestycji pracowni Decoroom radzi, aby skupić się na następujących elementach.

- Najemcy zwykle zwracają uwagę przede wszystkim na łatwość użytkowania mieszkań oraz na odczuwalne metry kwadratowe – taki feedback zwykle dostajemy od naszych inwestorów. Projektując, stawiamy więc przede wszystkim na funkcjonalność, która jest niezbędna szczególnie przy bardzo popularnych ostatnio mikroapartamentach. Nawet na ograniczonych powierzchniach wyodrębniamy strefy dzienną, sypialnianą oraz strefę pracy. Dbamy także o to, by kuchnie były w pełni wyposażone oraz, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną powierzchnię. Starannie planujemy rozmieszczenie gniazdek elektrycznych oraz źródeł światła. Aby zwiększyć wartość rynkową mieszkania uwzględniamy również użycie rozwiązań technologicznych takich jak: zamki elektryczne do drzwi wejściowych, baterie kuchenne z wbudowanymi filtrami wody, ściemniacze, system klimatyzacji pomieszczeń czy system „domów inteligentnych” - wyjaśnia ekspertka.



Potencjalny klient



Projektując apartamenty na wynajem, architekci biorą pod uwagę przede wszystkim grupę docelową. Z danych raportu Decoroom i ThinkCo wynika, że najliczniejszą grupę wśród wynajmujących stanowią osoby do 30. roku życia. Nomadyczny styl życia, umożliwiający szybkie przeprowadzki i brak zobowiązań w postaci kredytu hipotecznego, sprawiają, że ta grupa często rezygnuje z inwestycji we własne mieszkanie. W związku z tym ważne, aby aranżacja wnętrza była zgodna z obowiązującymi trendami, a także, by wyróżniała się designem. Nie należy bać się odważnych rozwiązań – wanna w strefie dziennej czy prywatny bar zamiast rozbudowanej kuchni? Architekci z Decoroom radzą, by tworzyć wnętrza, które przyciągną uwagę potencjalnych najemców i nikogo nie pozostawią obojętnym.