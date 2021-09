Kazimierz Kirejczyk: W czasie pandemii PRS radził sobie lepiej, niż cały rynek najmu

Jak wygląda obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym i czy PRS umocni pozycję w Polsce - m.in. o tym mówi Kazimierz Kirejczyk, Executive Director działu Living, ekspert ds. rynku mieszkaniowego, JLL, prelegent Property Forum 2021.

Autor: Housemarket.pl 05 września 2021 11:05

- Na rynku mieszkaniowym obserwujemy dramatyczną nierównowagę pomiędzy bardzo wysokim popytem i podażą, która za nim nie nadąża - mówi Kazimierz Kirejczyk. - Ponad połowa klientów firm deweloperskich to ludzie, którzy chcą ochronić wartość swoich oszczędności. Część nabywców to również osoby, które chcą zarobić na szybkim wzroście cen.

Na sześciu największych polskich rynkach mieszkaniowych w pierwszej połowie br. sprzedało się prawie 40 tys. mieszkań. - Jeśli ta tendencja się utrzyma i wystarczy mieszkań po stronie podaży, będziemy mieli rekordowo wysoką sprzedaż - mówi ekspert.

A jak wygląda kondycja sektora PRS w obecnej sytuacji rynkowej i w dobie pandemii? - Okazuje się, że instytucjonalny rynek najmu w Polsce radzi sobie dużo lepiej, niż cały rynek najmu - mówi Kazimierz Kirejczyk i podkreśla, że niezmiennie ten rynek wciąż się tworzy. - Wszystkie portfele instytucjonalne w Polsce są w tej chwili szacowane na łącznie ok. 6-6,5 tys. mieszkań, co stanowi ułamek wszystkich zasobów mieszkaniowych w naszym kraju - wyjaśnia i dodaje, że Polska dysponuje obecnie ok. 15 mln mieszkań i domów jednorodzinnych.

Według eksperta JLL, można się spodziewać utrzymania zainteresowania PRS w Polsce. - Wzrost cen oznacza dla inwestorów, m.in. dodatkowy bonus w postaci aprecjacji - mówi.