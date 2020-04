Koronawirus uderzy w rozgrzany rynek mieszkań na wynajem - pytanie jak mocno?

Kryzys, jaki wywołał koronawirus ograniczył mobilność społeczeństwa. To oznacza, że inwestorzy nastawieni na modny w ostatnich latach najem krótkoterminowy przeżywają trudne chwile. Już rozpoczął się proces przekwalifikowania lokali na najem długoterminowy. Czy popyt na wynajem mieszkań również się zmniejszył? O sytuacji na rynku mówi Artur Kaźmierczak z Mzuri.

Autor: housemarket.pl 06 kwietnia 2020 11:52

- Jednym z efektów, które zaczynami widzieć jest to że zaczynają się zgłaszać właściciele apartamentów powierzając nam je do zarządzania w trybie długoterminowym. Zauważyliśmy też, że z naszych mieszkań zaczęli wyprowadzać się studenci. Uczelnie zostały zamknięte, nauka odbywa się zdalnie, praca jest ograniczona, więc studenci wracają do swoich rodzinnych miast. Mieszkania na wynajem nie są im potrzebne - mówi Artur Kaźmierczak z Mzuri.

Dodaje, że zwiększyła się natomiast liczba najemców, którzy podjęli decyzję odnośnie przedłużenia umowy najmu.

- Zwykle podpisujemy umowy wynajmu na 12 miesięcy. Jeśli nie ma zastrzeżeń, pod koniec tego okresu proponujemy ich przedłużenie. Widzimy, że propozycję akceptuje więcej osób, niż miało to miejsce rok temu. Wynika to z tego, że najemcy w tej chwili nie chcą szukać nowego lokum, jeździć, oglądać. Zostały również zamrożone czynsze najmu. Jest to więc również efekt tego, że w ten sposób zyskują pewność, że koszt wynajmu mieszkania pozostanie na podobnym poziomie - wyjaśnia Artur Kaźmierczak.

Dodaje, że w najbliższych miesiącach można się spodziewać wyprzedaży mieszkań zakupionych spekulacyjnie, w szczególności tych, które zostały nabyte za środki pożyczone prywatnie, na wysoki procent. Flipperzy, mogą być zmuszeni awaryjnie spieniężać inwestycje, by zaspokoić swoich wierzycieli. Mieszkania te tafią do co śmielszych inwestorów, chcących skorzystać z „wyprzedaży”.