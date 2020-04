Kupno mieszkania w czasach pandemii. Czy to dobry pomysł?

W obecnym momencie coraz więcej osób zastanawia się nad możliwościami zabezpieczenia swoich oszczędności. Pojawia się również pytanie o perspektywy dla inwestowania. Czy jest to sprzyjający okres na zakup nieruchomości?

Autor: housemarket.pl 14 kwietnia 2020 12:47

Dla kredytobiorców to wbrew pozorom całkiem sprzyjający czas. Stopy procentowe są obniżone, a ci, którzy wskutek obecnej sytuacji nie są w stanie spłacać rat, mogą starać się o ich odroczenie. Z kolei osoby, które mają zgromadzony kapitał i chcą oszczędzać, stoją przed trudnymi decyzjami. Niektóre lokaty terminowe (na 3, 6, 12 i 24 miesiące) są oprocentowane nawet na 0,01 proc.

Co ze złotówką?

W obliczu niepewności poszukujemy sposobów, które będą alternatywą dla tak nisko oprocentowanych lokat. Chodzi przede wszystkim o inwestycję, która będzie pewna i z czasem nie straci na wartości. Ludzie obawiają się, że złotówka osłabi się względem innych walut, co jeszcze bardziej skłania ku inwestowaniu w dobra trwałe.

- W ostatnim czasie otrzymujemy dużo telefonów od klientów i potencjalnych zainteresowanych. Chcą wiedzieć, jak zachowa się rynek nieruchomości w czasach pandemii. To naturalne, że w trudnych czasach poszukujemy jak najbardziej bezpiecznych sposobów na ulokowanie kapitału. Obecnie nic nie wskazuje na to, by ceny nieruchomości miały spaść. Stopy procentowe są bardzo niskie, co sprzyja nabywcom - mówi Tomasz Bednarek z biura sprzedaży wrocławskiego dewelopera WPBM Mój Dom.

Zakup na przyszłość

Nieruchomości stają się dziś znacznie pewniejszym sposobem na ulokowanie kapitału niż lokata w banku. Nawet jeśli przez pewien czas będzie nam trudniej znaleźć najemców, z czym trzeba się liczyć, choćby do momentu, gdy uczelnie nie zaczną znów funkcjonować w dotychczasowym rytmie - możemy jednak potraktować tę transakcję jako zakup na przyszłość.

- Rynek nieruchomości w ujęciu długoterminowym zawsze stanowi bezpieczną formę lokowania kapitału. Także teraz, w obliczu dzisiejszej bardzo niepewnej sytuacji gospodarczej jest jedną z korzystniejszych opcji dla inwestorów. Dane historyczne pokazują bowiem, że rynek nieruchomości jest bardziej odporny na kryzysy, więc nawet jeśli ceny spadną, to po jakimś czasie, zgodnie z cyklem koniunkturalnym, po ustąpieniu kryzysu – z powrotem zaczną rosnąć. Istotny jest jednak odpowiedni dobór nieruchomości, który powinien być uzależniony od charakteru i czasu, na jaki chcemy ulokować kapitał. W ujęciu długoterminowym zakup ziemi stanowi także korzystną opcję - tłumaczy Anna Karaś, Starszy analityk ds. rynku nieruchomości w urban.one.

Dla osób z kapitałem wciąż brak rentownych alternatyw

Eksperci są zgodni w swoich opiniach. Twierdzą, że mieszkania mogą być jednymi z bezpieczniejszych sposobów na lokowanie kapitału. Warto obecnie obserwować rynek nieruchomości. Inwestowanie jest tu wciąż opłacalne i przyszłościowe. W dobie niepewności i nieopłacalności lokat trzeba szukać sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań, które od lat są stosowane z powodzeniem.