Mieszkania nadal popularne wśród inwestorów

Stabilne i raczej dla cierpliwych - tak opisują inwestycję w mieszkanie na wynajem analitycy Michael/Ström Dom Maklerski w raporcie „Mieszkania jako klasa aktywów inwestycyjnych”. Przyszłość dla posiadaczy mieszkań wygląda optymistycznie, choć trzeba brać poprawkę na pierwsze sygnały o możliwości podniesienia stóp procentowych.

Autor: housemarket.pl 17 czerwca 2021 13:54

Mieszkania są popularne wśród polskich inwestorów, generując stały dochód z wynajmu oraz chroniąc przed negatywnym wpływem inflacji.

Zakupy mieszkań na wynajem są stymulowane rekordowo tanimi kredytami i oprocentowaniem lokat.

Wzrost wartości mieszkania powiększonego o dochód z wynajmu w zeszłym roku pozwolił wygenerować stopę zwrotu 11,7 proc.

Po bardzo udanym dla deweloperów mieszkaniowych roku 2019, w kwietniu 2020 r. wielu z nich zamknęło biura sprzedaży w związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi. Rynek był w szoku i wielu analityków zaczęło zastanawiać się, czy deweloperzy będą w stanie sprzedawać chociaż połowę wolumenu z 2019 r. Inwestorzy oportunistyczni liczyli na spadek cen podyktowany koniecznością generowania gotówki na obsługę zadłużenia w spółkach deweloperskich. Kurz opadł niespodziewanie szybko, pokazując zdrowe fundamenty rynku nieruchomości, skuteczne zarządzanie ofertą i liczbą budów deweloperów oraz siłę polskiego nabywcy.

W 2020 r. co prawda o 20 proc. spadła liczba zawartych transakcji zakupu mieszkań, jednak średnia cena 1 mkw. na rynku pierwotnym w siedmiu największych miastach wzrosła o średnio o ponad 7 proc., podobnie jak ogólne zadłużenie z tytułu hipotek (dane NBP).

- Tak, jak prognozowaliśmy, mimo zeszłorocznych trudności, sektor deweloperski okazał się odporny na kryzys, a zakup mieszkania był jedną z najlepszych decyzji inwestycyjnych dla posiadających gotówkę. W dalszym ciągu istnieją solidne przesłanki by twierdzić, że w porównaniu z wahaniami cen oraz historyczną rentownością innych klas aktywów, nawet w przypadku krótkoterminowych spadków cen, mieszkania pozostają popularne wśród polskich inwestorów, generując stały dochód z wynajmu oraz chroniąc przed negatywnym wpływem inflacji. W tym roku jednak trzeba wziąć pod uwagę znacznie wyższe ceny zakupu mieszkań - mówi Paweł Gosz, partner w Michael / Ström Dom Maklerski.

Analitycy Michael / Ström Dom Maklerski wskazują na to, że dziś zakupy mieszkań na wynajem są stymulowane rekordowo tanimi kredytami i oprocentowaniem lokat. Stawka WIBOR, mająca bezpośrednie przełożenie na oprocentowanie kredytu hipotecznego, zmniejszyła się z ok. 1,7 proc. rok temu do 0,2 proc. obecnie.

Średnie oprocentowanie nowych oraz odnawianych depozytów bankowych wyniosło w marcu 2021 r. 0,2 proc. wobec 1,2 proc. na koniec 2019 r. Biorąc pod uwagę sumę około 1 biliona zł na rachunkach bieżących oraz depozytach do 2 lat (dane NBP na koniec marca 2021 r.), można spodziewać się dalszego silnego przepływu środków z banków w kierunku innych form oszczędzenia.