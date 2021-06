Na znaczeniu zyskały prywatne przestrzenie zewnętrzne przynależne do mieszkań

W czasie pandemii na znaczeniu zyskały prywatne przestrzenie zewnętrzne przynależne do mieszkań w postaci balkonów, tarasów czy ogródków – zauważa Iwona Sroka, Członek Zarządu Murapol SA i prelegentka Property Forum Śląsk Online, które odbędzie się 10 czerwca.

Autor: housemarket.pl 08 czerwca 2021 13:17

Już 10 czerwca odbędzie się Property Forum Śląsk Online. Wśród poruszanych tematów nie zabraknie również rynku mieszkaniowego na Górnym Śląsku. Rozmawiać będziemy o nowych trendach w mieszkaniówce, oczekiwaniach klientów i kondycji rynku w postpandemicznym świecie.

O to, czy pandemia przewartościowała spojrzenie na to, jakie powinno być idealne mieszkanie i obecne trendy rynkowe zapytaliśmy Iwonę Srokę, Członka Zarządu Murapol SA oraz uczestniczkę debaty "Mieszkania" podczas Property Forum Śląsk Online.

– Rzeczywiście w czasie pandemii na znaczeniu zyskały prywatne przestrzenie zewnętrzne przynależne do mieszkań w postaci balkonów, tarasów czy ogródków. Dla wielu osób, a zwłaszcza seniorów, była to jedyna możliwość bezpiecznego przebywania na zewnątrz. Do ich rosnącej popularności przyczyniła się również zdalna praca oraz dłuższe przebywanie dzieci w domu – zauważa Iwona Srok. – W naszej ofercie do każdego mieszkania przynależy taka powierzchnia dodatkowa, w mojej ocenie o bardzo atrakcyjnych parametrach - standardowa wielkość projektowanego balkonu to ok 4,5 mkw. Nasi architekci z Murapol Architects Drive, w wybranych projektach mieszkaniowych przewidują też dodatkową, wspólną powierzchnię rekreacyjną dla lokatorów, jak np. siłownie na dachu budynku. Dbamy także o atrakcyjne zagospodarowanie samego terenu inwestycji. Wśród ciekawostek wspomnę o ogrodach deszczowych jakie właśnie powstają w projekcie realizowanym przy ul. Niepołomickiej w Gdańsku. Mieszkańcy cenią też tereny zielone w sąsiedztwie naszych inwestycji oraz zagospodarowanie nasadzeniami – dodaje.

Iwona Sroka podkreśla rolę dobrej współpracy z samorządami w realizowaniu inwestycji, odpowiadających potrzebom współczesnych klientów. –Jako ogólnopolski deweloper mieszkaniowy realizujemy inwestycje zarówno w aglomeracjach, jak i mniejszych, rozwijających się miastach z potencjałem. Odpowiadamy na potrzeby zarówno osób szukających lokalu bliżej centrum, jak i tych chcących zamieszkać nieco dalej od zgiełku metropolii lub w mniejszych ośrodkach, ale z rozwiniętą infrastrukturą drogą i komunikacyjną. O to ostatnie dbamy szczególnie, wchodząc we współpracę realizacyjną z lokalnymi samorządami, tak by czynić miasta dostępniejsze, ładniejsze i bardziej komfortowe urbanistycznie – mówi.

Prelegentka Property Forum Śląsk Online przywołuje przykłady inwestycji GK Murapol właśnie na Śląski. – Dotychczas w Katowicach oddaliśmy do dyspozycji mieszkańców niemal 2 500 lokali w 7 lokalizacjach, w tym m.in. na Bażantowie, Piotrowicach czy na Wełnowcu. Obecnie oferujemy mieszkania w Murapol Dębowych Tarasach, osiedlu oddalonym zaledwie kilka minut od centrum miasta. Jednak nie wszyscy związani zawodowo ze stolicą Śląska wybierają mieszkania w tym mieście. Rozwinięta komunikacja w Aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej sprawia, że wiele osób decyduje się na zakup mieszkania w Gliwicach czy Sosnowcu. Dostrzegamy tego typu tendencje, dlatego też jesteśmy obecni z ofertą odpowiednio w Murapol Osiedlu Parkowym - Gliwice i Murapol Apartmenty na Wzgórzu - Sosnowiec. Są też zwolennicy życia w znacznie spokojniejszym otoczeniu, np. w Siewierzu czy pobliskim Mikołowie, z których do centrum Katowic dojedziemy w zaledwie 20-30 minut. Oferowane w tych miastach inwestycje: Murapol Siewierz Jeziorna oraz Murapol Osiedle Storczyków także cieszą się sporym zainteresowaniem, właśnie z uwagi na bardzo komfortowe i przyjazne do życia otoczenie – Iwona Sroka, Członek Zarządu Murapol SA – podsumowuje Iwona Sroka.

Pandemia mieszkaniówce nie straszna. Metropolia kusi deweloperów. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z pond 2,2 mln mieszkańców to potężny rynek, który kusi największych deweloperów. Jednak prosty schemat już się nie sprawdza. Polacy chcą mieszkać w większych, dobrze zaprojektowanych, ekologicznych i funkcjonalnych budynkach z duszą. Trendy takie jak budownictwo mixed-use, co-living i rewitalizacja coraz śmielej rozpychają się na rynku. Jak pandemia COVID-19 zmieniła mieszkaniowe trendy? Ceny, podaż, popyt, rynkowe nisze i najnowsze plany deweloperów – wszystko o rynku mieszkaniowym na Górnym Śląsku.