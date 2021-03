Rewitalizacja ceglanych domów przy Ogrodowej w Łodzi. Powstaną mieszkania

Miasto Łódź szuka partnera do jednego z największych projektów rewitalizacyjnych. Planowany jest remont ceglanych domów przy ulicy Ogrodowej, w których mają powstać mieszkania, biura, sklepy, restauracje i hostel.

Autor: housemarket.pl 17 marca 2021 13:47

-Widzieliście kiedyś ulicę, na której wszystko jest nowe lub odnowione? Taka jest właśnie ulica Ogrodowa, której zapoczątkowała Manufaktura. Do dzisiaj udało się tu odnowić przepiękną rezydencję Poznańskich, ich przędzalnię zamienić w jeden z najbardziej rozpoznawalnych hoteli, a nawet dawny budynek klubowy i stołówki miał szczęście i został wyremontowany przez jedną z sieci dyskontów. Obok wyjątkowych zabytków pojawiły się nowe gmachy, które uzupełniły luki w zabudowie: hotel Puro, biurowiec Ogrodowa Office, a aktualnie trwa budowa Manu Park, budynku mieszkaniowego, który przywróci Ogrodowej ostatni brakujący narożnik - wylicza Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi.

Największy projekt rewitalizacji

Wielkim finałem metamorfozy tej ulicy będzie przebudowa jej samej, która rozpocznie się

w okolicach wakacji oraz jeden z największych w Łodzi projektów rewitalizacji.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Trzy domy robotnicze, które wybudował Poznański są ogromne - mają w sumie 30 tysięcy mkw. powierzchni użytkowej. To mniej więcej dwa razy tyle, co domy na Księżym Młynie. To ogromny potencjał, który pozwoli zapewnić wszystko, czego potrzeba, aby to miejsce tętniło życiem: mieszkania, biura, lokale użytkowe, hostel - wszystko na wynajem i wszystko w niesamowitych wnętrzach z pofabryczną duszą. Jeśli ktoś jest bardzo przywiązany do posiadania auta, będą też parkingi wielopoziomowe, bo projekt obejmuje działki, na których można je wybudować - zapowiada Pustelnik.

Przetarg na PPP

- Właśnie ogłosiliśmy przetarg na wybór partnera do projektu, bo zamierzamy go zrealizować w formule PPP. Żadne inne miasto w Polsce nie podjęło się próby rewitalizacji na taką skalę w porozumieniu z prywatnym partnerem. Rozwiązanie to wydaje się idealne do takiej inwestycji: mówimy przecież o wyjątkowych zabytkach i dużej elastyczności działania. Z naszych wstępnych szacunków wynika, że powierzchnia wszystkich trzech budynków pozwoli osiągnąć ok. 20 mln zł rocznego zysku. Do 7 kwietnia czekamy na zgłoszenia zainteresowanych, a potem zaczynamy fazę negocjacji, którą mam nadzieję zakończymy jeszcze w tym roku i zaczniemy pierwsze remonty - mówi Tomasz Piotrowski, prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, lidera PPP w tym projekcie.

Wszystko w zasięgu 10-minutowego spaceru, lub kwadransa koleją

Ogrodowa to kapitalna lokalizacja w Łodzi. Z famuł Poznańskiego rozciąga się widok na ceglaną przędzalnię i pałac łódzkich fabrykantów, jest rzut beretem do Manufaktury, na plac Wolności, Piotrkowską, do parku Staromiejskiego.

- Wszystko, co najlepsze w zasięgu 10- minutowego spaceru. Ale to nie wszystko. Dzięki sąsiedztwu stacji Polesie na trasie tunelu średnicowego w kwadrans dotrzemy na mecz ulubionej drużyny, koncert gwiazdy, a nawet do lasu Łagiewnickiego. A jak ktoś będzie potrzebował, to w niewiele ponad godzinę do stolicy - podkreśla Pustelnik.