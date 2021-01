Rynek mieszkań na wynajem w Polsce staje się rynkiem najemcy

Jak zmieni się rynek wynajmu mieszkań? W przypadku najmu krótkoterminowego czy wyjazdów wakacyjnych już dawno wszyscy bardzo mocno przyzwyczailiśmy się do używania takich platform jak np. booking.com. Pora, żeby podobne mechanizmy objęły również najem długoterminowy mieszkań, lokali usługowych, ale również miejsc parkingowych - mówi ekspert rynku nieruchomości, Mariusz Poławski.

Autor: Housemarket.pl 04 stycznia 2021 16:10

Rozwój technologii, a przede wszystkim nowe sposoby jej stosowania, konsekwentnie przesuwają granicę możliwości w branży nieruchomości. Wykorzystywanie sprawdzonych już schematów oraz dodawanie nowych funkcjonalności tworzy nową jakość. Postęp pozwala na znacznie efektywniejsze osiąganie zakładanych celów, opieranie decyzji na dużych zbiorach danych (big data), przy wykorzystaniu technologii mobilnych i digitalizacji. Niewątpliwie określenie „Proptech” oznaczające cyfrową transformację w branży nieruchomości zyskało już sporą popularność. Czego zatem możemy spodziewać się w najbliższym czasie? Z pewnością w naszym kraju rewolucja technologiczna nastąpi w obszarze najmu długoterminowego.

Chcemy być coraz bardziej mobilni

Rynek mieszkań na wynajem w Polsce staje się rynkiem najemcy. Dlatego konieczne jest wdrażanie rozwiązań, które przyspieszą i ułatwią podejmowanie decyzji. Według ostatnich szacunków w wynajmowanych lokalach w naszym kraju mieszka już kilkanaście procent ludności. Pod tym względem jesteśmy jednak wciąż w tyle Europy, a do średniej europejskiej, nie mówiąc już o rynku niemieckim, sporo nam brakuje. Udział wynajmujących osób będzie się jednak systematycznie zwiększał. Powodów jest wiele. Najem mieszkania pozwala przede wszystkim na znacznie lepsze i bardziej elastyczne dopasowanie lokalu do bieżących potrzeb m.in. pod względem lokalizacji (w zależności od miejsca nauki czy pracy), czy wielkości (w zależności od liczby członków rodziny). Pozwala tym samym również na optymalizację kosztów, a przede wszystkim zapewnia wolność finansową. Z coraz większymi oporami młodzi ludzie podchodzą do zadłużenia się nawet na 35 lat i konieczności spłacania kredytu praktycznie przez cały okres aktywności zawodowej.

Celem usprawnienie całego procesu najmu

O ile zalety najmu długoterminowego są wielowymiarowe, to samo poszukiwanie lokalu może powodować sporo trudności. Dlatego kluczowe staje się elastyczne połączenie wynajmującego i najemcy. Obecnie w tym zakresie najczęściej wykorzystywane są portale ogłoszeniowe lub agencje nieruchomości. Mimo to najemcy nadal muszą poświęcić dużo czasu, żeby wybrać i obejrzeć lokale. Wnieść kaucję (zamrozić pieniądze) wynoszącą standardowo jedną lub dwukrotną wartość miesięcznego czynszu. Wynajmujący również muszą poświęcić czas na pokazanie mieszkania zainteresowanym osobom (ewentualnie mogą to zlecić agencji, ale ostatecznie zmniejsza to rentowność ich przedsięwzięcia). Później i tak na bieżąco muszą martwić się, żeby nie doszło do zniszczenia nieruchomości lub opóźnień w płatnościach. Z pomocą przychodzi technologia jutra.

Kluczowa wygoda i bezpieczeństwo

W ramach operacji najmu długoterminowego konieczne jest stworzenie całego ekosystemu pozwalającego na efektywne zarządzanie cyklem życia najmu lokalu. Poza samym procesem wyboru i najmu kluczowe jest zapewnienie tzw. usług komplementarnych, czyli m.in. systemu przeprowadzek, napraw w mieszkaniach, usług finansowych. To wszystko musi być dostępne w wygodnej i intuicyjnej aplikacji na różnego rodzaju urządzenia, w tym także mobilne. W przypadku najmu krótkoterminowego czy wyjazdów wakacyjnych już dawno wszyscy bardzo mocno przyzwyczailiśmy się do używania takich platform jak np. booking.com. Pora, żeby podobne mechanizmy, przy znacznie rozszerzonej funkcjonalności, objęły również najem długoterminowy mieszkań, lokali usługowych, ale również miejsc parkingowych. I to wszystko bez wychodzenia z domu, za pomocą jednego urządzenia mobilnego. Dostęp do nieograniczonej bazy potencjalnych klientów już od samego początku pozwoli znacznie zwiększyć popularność najmu. Chodzi jednocześnie o to, żeby zarówno najemcy, jak i właściciele lokali zyskali możliwość nie tylko wygodnego, ale i bezpiecznego wynajmu w cyfrowym, “post-covidowym” coraz bardziej cyfrowym świecie.