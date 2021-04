Startuje najem mieszkań od Vantage Rent

Już od czerwca będzie można zamieszkać w mieszkaniach we Wrocławiu pod szyldem Vantage Rent. Po ponad roku przygotowań Vantage Development rozpoczyna wynajem mieszkań. W ciągu najbliższych lat firma będzie sukcesywnie rozbudowywać portfel lokali i udostępniać je mieszkańcom Wrocławia, Poznania i Łodzi.

Autor: Housemarket.pl 29 kwietnia 2021 09:27

Deweloper nie rezygnuje ze sprzedaży lokali, ale swoją ofertę uzupełnia o mieszkania na wynajem, aby jeszcze lepiej dopasować się do zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz potrzeb klientów. Na co mogą liczyć przyszli najemcy Vantage Rent? Przede wszystkim na pełen komfort i jasne zasady, na których firma chce budować sukces swojej marki.

- W chwili obecnej, jeśli klient dysponuje odpowiednim budżetem, z łatwością możne wynająć mieszkanie blisko centrum Wrocławia. Standard oczywiście prezentuje się różnie, okres najmu w dużej mierze zależy od relacji z właścicielem, a w sytuacjach spornych nie trudno o konflikt. W mieszkaniach Vantage Rent będzie inaczej, bo będziemy wynajmować fair na podstawie przejrzystej umowy, budując z najemcami partnerskie relacje – mówi Dariusz Pawlukowicz, członek zarządu Vantage Development.

Minimalny czas trwania umowy to 12 miesięcy z możliwością przedłużenia nawet do 10 lat. Firma stawia na komfortowy, długoterminowy najem instytucjonalny, który pozwoli najemcom spokojnie planować swoją przyszłość. Rachunki opłacane na podstawie bieżącego zużycia, możliwość wynajmu komórki lokatorskiej lub miejsca postojowego czy wprowadzenia zmian do wystroju wnętrz – to znajduje się w standardzie najmu fair według marki. I najważniejsze: w mieszkaniach Vantage Rent rodziny z dziećmi oraz czworonogi są mile widziane.

Ponad 100 mieszkań do wynajęcia

Jako pierwsze do oferty najmu Vantage Rent trafiły mieszkania w dwóch właśnie ukończonych projektach: Małopanewskiej 4 oraz Legnickiej 33. Pierwszy z projektów znajduje się w niedalekim sąsiedztwie głównej arterii miasta – ul. Legnickiej. Przyszli najemcy będą mogli korzystać z licznych połączeń komunikacji miejskiej, aby szybko dojechać do dowolnego punktu Wrocławia. W odległości krótkiego spaceru od budynku znajduje się centrum handlowe Magnolia Park. W kameralnym projekcie znalazły się 54 mieszkania o zróżnicowanych metrażach, wszystkie z balkonami. Dodatkowo można wynająć również miejsce postojowe.

Legnicka 33 znajduje się zaledwie 15 minut do wrocławskiego Rynku, do którego można dojechać szybko tramwajem z położonego niedaleko przystanku lub rowerem, dzięki ścieżce łączącej budynek z centrum. W parterze znajdują się lokale usługowe, a w podziemiach dwupoziomowy parking.

Mieszkania? Wykończone w standardzie Vantage Development! Podobnie jak na Małopanewskiej 4 tutaj również znajdują się wyłącznie kompletnie urządzone i wyposażone lokale. Ponadto w budynku mieszkańcy znajdą także komórki lokatorskie oraz pomieszczenia na jednoślady, co jeszcze ułatwi im codzienne funkcjonowanie.

Ceny bez tajemnic



Spółka stawia na transparentną komunikację, dlatego ceny najmu wszystkich mieszkań Klienci mogą znaleźć na stronie marki Vantage Rent. Ich wysokość uzależniona jest od lokalizacji, wielkości lokalu oraz usług dodatkowych, na które zdecyduje się najemca. Przykładowo: dwupokojowe mieszkanie, idealne dla pary na Małopanewskiej 4 można wynająć od 1775 zł/miesiąc. Dodatkowo, osoby, które podpiszą umowę z najmem od 1 czerwca będą mogły skorzystać ze zniżki 500 zł na pierwszy czynsz.