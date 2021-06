Budimex Nieruchomości zmienia się w Spravię

Sprzedany przez Budimex SA Budimex Nieruchomości przechodzi w nowe ręce polskiego funduszu inwestycyjnego Cornerstone Partners oraz czeskiej grupy deweloperskiej Crestyl. To największe przejęcie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej zrealizowane od wybuchu pandemii COVID-19. Nowy etap rozwoju spółki, to jednocześnie nowa nazwa – Spravia.

Autor: Housemarket.pl 14 czerwca 2021 11:34

Celem właścicieli - Cornerstone Partners i Crestyl - jest stworzenie silnej grupy deweloperskiej.

Dzięki efektowi synergii, możliwe będzie wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w branży deweloperskiej i otwarcie się na nowe segmenty (premium i na wynajem - PRS).

Jednocześnie głównym filarem działalności spółki pozostanie - jak dotychczas - budowa mieszkań deweloperskich na sprzedaż.

- Tak jak nazwa Budimex Nieruchomości jest synonimem wiarygodności i bezpieczeństwa, tak Spravia będzie dalszym tego potwierdzeniem – mówi Damian Kapitan, prezes zarządu. - W nazwie Spravia intuicyjnie wyczuwa się siłę, moc i sprawczość, czyli to, co niezbędne, aby każdy projekt został z sukcesem zrealizowany. To jednocześnie potwierdzenie naszego dotychczasowego hasła „dotrzymane obietnice”, które przecież od lat jest naszym DNA. Z tego słyniemy i z tego jesteśmy dumni. Dlatego nasze doświadczenie, kompetencje, profesjonalizm i odpowiedzialność społeczna pozostaną wartościami, które wciąż będziemy rozwijali. Oczywiście nie żegnamy się od razu ze starą nazwą. Przez najbliższy czas Spravii będzie towarzyszył Budimex Nieruchomości – dodaje prezes Kapitan.

Zmiany właścicielskie będą niezauważalne dla klientów. Obsługa oraz forma kontaktu będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach. Podtrzymane zostają również wszystkie zobowiązania gwarancyjne i te związane z rękojmią.





