115 mln zł na realizację strategii ekspansji TDJ Estate

Invest TDJ Estate z sukcesem uplasował na rynku obligacje o łącznej wartości 115 milionów złotych z 2,5-letnim terminem wykupu. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. To pierwsze obligacje wyemitowane przez tę spółkę.

Autor: Housemarket.pl 03 grudnia 2021 11:37

Invest TDJ Estate jest spółką deweloperską funkcjonującą w ramach TDJ Estate – obszaru inwestycyjnego rodzinnej firmy TDJ. Do tej pory deweloper uruchomił 5 projektów mieszkaniowych i zbudował 83 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej na terenie województwa śląskiego.

– W minionym roku zajęliśmy drugie miejsce pod względem liczby sprzedanych mieszkań wśród deweloperów działających na lokalnym rynku. To stanowi dla nas impuls do ekspansji, dlatego intensywnie budujemy nasz bank ziemi i kupujemy tereny inwestycyjne nie tylko na Śląsku, ale również w Krakowie czy Warszawie. Emisja obligacji pozwoli nam podejmować się kolejnych odważnych i ambitnych projektów mieszkaniowych oraz przybliży nas do realizacji celu, jakim jest budowa 1000 mieszkań rocznie. Wierzymy, że jesteśmy na dobrej drodze, by stać się wiodącym deweloperem na rynku – mówi Maciej Wójcik, prezes zarządu Invest TDJ Estate.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Marketing transakcji poprzedziła na początku września 2021 r. seria spotkań z wybranymi inwestorami. Informacje zwrotne zebrane w ich trakcie umożliwiły rozpoczęcie przygotowań do październikowego cyklu spotkań z około 35 inwestorami. Emisja została skierowana głównie do funduszy inwestycyjnych (50 proc.) i banków (43 proc.). Swój udział mieli również ubezpieczyciele (6 proc.). Obligacje znalazły się wyłącznie w portfelach polskich inwestorów.

– Na emisję obligacji zdecydowaliśmy się po raz pierwszy w historii naszej działalności. Było to dla nas ważne przedsięwzięcie i duże wyzwanie. Zainteresowanie inwestorów stanowi dla nas potwierdzenie, że jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym. W pomyślnym przeprowadzeniu tej operacji wspomógł nas Santander Bank Polska, który pełnił rolę wyłącznego organizatora emisji i odpowiadał za budowę książki popytu. Wsparcie tak profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera w tym zakresie było dla nas nieocenioną pomocą. Słowa podziękowań kierujemy również w stronę Clifford Chance Poland, kancelarii, która zapewniła obsługę prawną procesu emisyjnego – dodaje Maciej Wójcik.

– Emisja, w której uczestniczyliśmy, jest jedną z nielicznych przeprowadzonych w ostatnim czasie na rynku obligacji korporacyjnych. Została dodatkowo uplasowana przy wymagającym i zmiennym rynku. Otwarta i transparentna komunikacja do inwestorów podczas całego procesu pozwoliła zbudować zaufanie inwestorów uczestniczących w emisji, którym bardzo dziękujemy za udział – mówi Kamil Witkowski, Menedżer DCM, Santander Bank Polska S.A.