Maciej Wróblewski, Apsys Polska: Jesteśmy zainteresowani inwestycjami butikowymi

Maciej Wróblewski, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. rozwoju Apsys Polska, mówi o realizacji pierwszego projektu mieszkaniowego, długofalowej strategii i rynku gruntów w Warszawie.

Autor: Marta Rogacewicz 16 lipca 2021 08:28

Co zdecydowało, że Apsys wszedł na rynek mieszkaniowy? Czy to wynik pandemii i problemów na rynku handlowym czy realizacja długofalowej strategii?

Wejście na rynek mieszkaniowy planowaliśmy od dawna, był to dla nas naturalny krok, biorąc pod uwagę 25-letnie doświadczenie w branży nieruchomości i perspektywy dalszego rozwoju organizacji. Zgodnie z naszym motto, Making Cities Vibe, staramy się myśleć szerzej i przekraczać granice rynku handlowego, poszerzać pola działania o obiekty mixed-use, mieszkaniowe i biurowe.

Wykorzystując nasze doświadczenie, na każdym z rynków dążymy do ożywiania przestrzeni miejskich i tworzenia miejsc przyjaznych człowiekowi, z poszanowaniem kontekstu kulturowo-społecznego i troską o środowisko naturalne.

Solea to nie jedyny przykład rozszerzania naszej działalności – od ubiegłego roku oferujemy usługi zarządzania nieruchomościami biurowymi według autorskiego programu „The Space. The Place. The People”. Obecnie odpowiadamy także za wynajem części komercyjnej projektu mieszkaniowo-usługowego SOHO by Yareal na warszawskiej Pradze Południe. Jednocześnie cały czas jesteśmy aktywni w segmencie handlowym i dynamicznie powiększamy portfolio zarządcze, które obecnie liczy już 30 obiektów różnego typu w 20 miastach w Polsce.

Pierwsza inwestycja Solea realizowana jest wspólnie z partnerem, firmą SK Managment. Czy kolejne inwestycje również planują Państwo realizować z partnerami? Czy planują już Państwo kolejne projekty?

Planujemy nowe przedsięwzięcia i nie wykluczamy współpracy z partnerami, ale jesteśmy też gotowi do prowadzenia działań inwestycyjnych samodzielnie. Decyzje o sposobie realizacji inwestycji będziemy podejmować w zależności od stopnia ich skomplikowania i skali. Aktualnie koncentrujemy się na realizacji projektu i sprzedaży lokali w ramach inwestycji Solea Mieszkania przy Wyścigach oraz poszukiwaniu atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych pod kolejne projekty deweloperskie. W głównym nurcie naszego zainteresowania są inwestycje butikowe, o podobnym charakterze jak realizowany na warszawskim Mokotowie, w których staramy się, aby nasza troska o detal wybrzmiewała z każdego elementu. W każdym przypadku zależy nam na zachowaniu jakości i wysokich standardów Apsys.